Discord Nitro fica grátis em novembro; veja vantagens e como resgatar

O Discord anunciou que vai oferecer um período grátis para testar o Discord Nitro, opção de assinatura do serviço, durante duas semanas. A novidade vale a partir desta quarta-feira (8) e pode ser resgatada por qualquer usuário que ainda não seja assinante. O Nitro garante alguns benefícios no aplicativo de conversas, como maior tamanho de upload para arquivos, emojis personalizados, melhorias nos servidores, transmissão de áudio e vídeo em alta definição, entre outros. Vale lembrar que, após o período grátis, a assinatura passa a custar R$ 8,90 mensais. Veja, a seguir, as vantagens e como resgatar as duas semanas de graça no Discord Nitro.

Discord tem duas semanas grátis da assinatura Nitro em novembro; veja vantagens e como resgatar — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para resgatar o Nitro grátis por duas semanas é preciso apenas abrir o Discord em seu computador ou dispositivo móvel. Uma janela vai aparecer e oferecer o serviço gratuitamente dentro do período estabelecido. Basta clicar ou tocar na opção “Experimente 2 semanas grátis” para começar seu período de testes. No site, também é possível fazer a assinaatura em "https://discord.com/nitro", sem aspas. Basta clicar em Inscrever-se na aba de cima - próximo a "Try Nitro for 2 Weeks on us" - que você será levado aos próximos passos para resgatar.

É preciso escolher uma modalidade de cobrança, seja ela mensal ou anual, para iniciar o teste. Contudo, você não tem obrigatoriedade de pagar, já que o Discord Nitro pode ser cancelado após este período inicial e nenhuma cobrança será feita em seu cartão de crédito. Basta cancelar nas configurações do aplicativo ou desativar a renovação automática.

Em "Try Nitro for 2 Weeks on us", você consegue liberar a assinatura de forma gratuita por duas semanas — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Além dos recursos padrão, como arquivos maiores e melhores resoluções de áudio e vídeo, outros recursos estão disponíveis para serem usados pelos assinantes Discord Nitro. É possível escolher fundos de vídeo personalizados, modificar o ícone do próprio app, ter um avatar animado e outros itens decorativos em seu perfil, aumentar o limite de participação para 200 servidores e loja exclusiva.

Um dos principais benefícios é a possibilidade de impulsionar um servidor. Com isso, o usuário dá capacidade de melhorias para determinado grupo, seja no incremento do número de participantes, na capacidade de sala para chamada de áudio e vídeo ou transmissão de gameplay de maior qualidade para seus participantes.