Diva à Deriva: conheça sinopse, elenco e repercussão do K-drama da Netflix

A série Diva à Deriva estreou no catálogo da Netflix neste sábado (11) e já é um dos destaques da plataforma, liderando o Top 1 de séries do streaming. A estreia do K-drama ocorreu no final de outubro, no canal tvN, da Coreia do Sul, e a trama acompanha uma jovem que sonha em se tornar uma cantora famosa. Mas após um naufrágio, ela acaba presa em uma ilha deserta por 15 anos. Com direção de Oh Choong-hwan, estrelam o projeto Park Eun Bin e Kim Hyo-jin.