Donzela: Netflix lança novo trailer do filme com Millie Bobby Brown

A Netflix divulgou, neste sábado (11), o primeiro trailer de Donzela , filme de aventura estrelado pela atriz Millie Bobby Brown, conhecida por seu trabalho em Stranger Things — também da plataforma. A revelação aconteceu durante uma live do evento Geeked Week. Com estreia prevista para 2024, a produção norte-americana conta com direção de Juan Carlos Fresnadillo (Intrusos) e roteiro assinado por Dan Mazeau ( Velozes e Furiosos 10 ).

Programado inicialmente para estrear no streaming em outubro deste ano, o lançamento do longa teve um adiamento por conta da greve SAG-AFTRA de 2023 nos Estados Unidos, que terminou no dia 27 de setembro.

Longa de fantasia americano é o novo trabalho do diretor Juan Carlos Fresnadillo — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Com uma hora e meia de duração, o enredo do longa-metragem de fantasia acompanha a Princesa Elodie, uma jovem zelosa e obediente que aceita se casar com o Príncipe Henry, como recrutado pela Família Real. No entanto, logo após aceitar a proposta, a protagonista descobre que tudo não passava, na verdade, de uma grande armadilha, já que ela seria oferecida como sacrifício a um dragão para pagar uma dívida antiga da realeza. Assim, sem ninguém para salvá-la, Elodie terá que confiar em si mesma apenas se quiser sobreviver.

Além de Millie Bobby Brown (Enola Holmes) no papel da protagonista Princesa Elodie e Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda Forever) interpretando Lady Bayford, o elenco de Donzela ainda reúne grandes nomes do cinema e da televisão, como Robin Wright (Blade Runner 2049) dando vida à Rainha Isabelle, Ray Winstone (Noé) vivendo o Rei, Nick Robinson (Com Amor, Simon) como intérprete do Príncipe Henry e Brooke Carter (Wild Wonders with Brooke) como Floria.

Confira o trailer de Donzela

Com informações de IMDb e Netflix

🎥 Melhores filmes da Netflix em 2023: 6 títulos que valem a pena