Esquenta Black Friday: 9 notebooks com até 60% de desconto no Mercado Livre

A Black Friday 2023 acontece no dia 24 de novembro, porém alguns notebooks de marcas como Lenovo , Acer , Asus , HP e Dell já podem ser vistos com até 60% de desconto no site do Mercado Livre . O Acer Aspire 5, por exemplo, que possui 4 GB de memória RAM DDR5 e SSD de 128 GB, está disponível de R$ 2.999 por R$ 2.699 , ou seja, uma economia de R$ 300. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Já o Dell Inspiron 15 3000, vem com uma tela de 15,6 polegadas, resolução Full HD e sistema operacional Windows 11 Home. O modelo pode ser adquirido de R$ 7.598 por R$ 3.514, totalizando 53% de desconto. Outro destaque é o HP 240 G8, que oferece 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e é visto de R$ 5.999 por R$ 2.999. O TechTudo reuniu, na lista abaixo, nove notebooks em promoção no evento Esquenta Black Friday do Mercado Livre.

Esquenta Black Friday: veja nove notebooks em promoção no Mercado Livre — Foto: Foto: Reprodução/Acer

O Lenovo Ideapad 1 pode ser uma opção para os que buscam um notebook para tarefas básicas. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM DDR5, SSD de 128 GB e placa de vídeo integrada. O dispositivo está disponível com 25% de desconto no Mercado Livre, de R$ 1.999 por R$ 1.484.

A marca aponta que este modelo vem equipado com uma tela LED HD de resolução 1366 x 768 pixels. Além disso, conta com sistema operacional Windows 11 Home. O produto é avaliado com 3,8 de 5 estrelas no site e os compradores alegam que ele é eficiente para tarefas básicas do dia a dia. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comentário negativo foi realizado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pouco espaço de armazenamento

O Acer Aspire 3 é outra alternativa que pode atender atividades básicas. Segundo a fabricante, o modelo vem com um processador Intel Core i3 de oito núcleos, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB, sistema operacional Windows 11 Home e placa de vídeo integrada. É possível adquirir o notebook com 46% de desconto, de R$ 3.899 por R$ 2.099.

O modelo também acompanha uma tela LED de 15.6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Outra configuração a ser destacada é que o Aspire 3 conta com uma porta HDMI 2.1 e três entradas USB. Até o momento, este item não possui avaliações em estrelas no site do Mercado Livre e também não dispõe de comentários por parte dos compradores.

Prós: a maioria das especificações são o dobro do modelo anterior

a maioria das especificações são o dobro do modelo anterior Contras: o processador pode causar gargalos em algumas tarefas

O Asus Vivobook 15 é mais uma escolha para quem busca por um notebook em oferta. Segundo as especificações da marca, este modelo vem com um processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, SSD com capacidade de 512 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. Esse item encontra-se de R$ 2.640 por R$ 2.518 no Mercado Livre.

A fabricante reforça que o modelo também acompanha uma tela LED de 15.6 polegadas com tecnologia antirreflexo e resolução de 1920 x 1080 pixels. Além disso, o item é compatível com conexões Bluetooth e Wi-Fi. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, os compradores elogiam o design, a leveza e o desempenho da máquina. No entanto, alguns reclamam da autonomia da bateria.

Prós: SSD de 512 GB

SSD de 512 GB Contras: alguns compradores reclamam da autonomia da bateria

O Acer Aspire 5 é outro notebook com desconto interessante no Esquenta Black Friday do Mercado Livre. De acordo com a fabricante, este notebook vem equipado com um processador Intel Core i5 de 12ª geração com dez núcleos, 8 GB de memória RAM DDR4 e SSD de 256 GB. O dispositivo está sendo comercializado na plataforma de R$ 2.999 por R$ 2.699.

O equipamento conta com uma tela LED Full HD de 15.6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels e aspecto 16:9, ideal para os que pretendem assistir a filmes e séries. Além disso, o modelo também acompanha o sistema operacional Windows 11 Home. Esse notebook ainda não conta com avaliações em estrelas no Mercado Livre e também não oferece críticas por parte dos consumidores.

Prós: processador Intel Core i5 de 12ª geração

processador Intel Core i5 de 12ª geração Contras: nada que se destaque

O HP 240 G8 é outra opção vista no Esquenta Black Friday 2023 do Mercado Livre. De acordo com a marca, o dispositivo conta com um processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM DDR4 com possibilidade de expansão para 16 GB, SSD de 256 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Pro. A máquina está sendo vendida com 50% de desconto, de R$ 5.999 por R$ 2.999.

Diferente de outros itens desta lista, o HP 240 G8 possui uma tela LED de 14 polegadas com resolução HD de 1366 x 768. O modelo também oferece três portas USB e uma conexão HDMI. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na plataforma e os compradores indicam que o notebook é funcional no que se propõe a fazer. Até o momento, nenhum comentário negativo foi realizado.

Prós: configuração satisfatória

configuração satisfatória Contras: tela menor e com resolução inferior a de outros itens desta lista=

O Asus Vivobook 16 é mais uma alternativa que pode agradar aos usuários. Segundo a fabricante, o modelo possui um processador Intel Core i7, 8 GB de memória RAM com velocidade de 3.200 MHz e SSD de 256 GB. Diferente de outros notebooks desta lista, esse vem com sistema operacional Linux. O produto pode ser comprado com 21% de desconto no Mercado Livre, de R$ 4.299 por R$ 3.396.

O dispositivo também conta uma placa de vídeo integrada e vem com uma tela de 16 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas, os compradores acreditam que modelos de outras fabricantes apresentam um desempenho mais satisfatório do que o Vivobook 16.

Prós: possui um processador Intel Core i7

possui um processador Intel Core i7 Contras: não vem com Windows

O Dell Inspiron 15 3000 é uma boa pedida para os que pretendem comprar um notebook abaixo dos R$ 4.000. De acordo com a fabricante, esse modelo possui processador Intel Core i5 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM DDR4 sem possibilidade para expansão, SSD de 512 GB, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11 Home. O dispositivo está sendo vendido desconto no evento Esquenta Black Friday do Mercado Livre, de R$ 7.598 por R$ 3.514.

Outras especificações apontam que o notebook possui uma tela LED de 15.6 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, além de também contar com duas portas USB 3.2. uma USB 2.0 e um conector HDMI 1.4. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site e os compradores ressaltam a eficiência do processador. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comentário negativo foi feito.

Prós: SSD de 512 GB

SSD de 512 GB Contras: não permite expandir a memória RAM para além de 16 GB

O Acer Nitro 5 é uma opção voltada para o público gamer. Uma das características que difere esse modelo dos outros é que ele vem com uma placa de vídeo dedicada: uma RTX 3050, da Nvidia. Além disso, a máquina conta com um processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e SSD de 512 GB. É possível encontrar o produto com 42% de desconto no Mercado Livre, de R$ 6.999 por R$ 3.999.

O dispositivo também oferece um teclado retroiluminado e uma tela de LED de 15.6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O Acer Nitro 5 é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ele é rápido e possui um preço aceitável. Porém, alguns relatam que apenas 8 GB de RAM pode causar gargalo e que a autonomia da bateria pode deixar a desejar.

Prós: vem com uma placa de vídeo RTX 3050

vem com uma placa de vídeo RTX 3050 Contras: alguns usuários reclamam do fato de o notebook possuir apenas 8 GB de RAM

9. Acer Predator Triton 300 SE – de R$ 12.999 por R$ 7.099

O Acer Predator Triton 300 SE é o item mais caro desta lista e também pode agradar aqueles que planejam jogar no notebook. De acordo com a fabricante, o modelo vem com uma placa de vídeo Nvidia RTX 3060, processador Intel Core i7 e 16 GB de RAM com possibilidade de expansão para 32 GB. Interessados podem obter o dispositivo com 45% de desconto, de R$ 12.999 por R$ 7.099.

Na parte de armazenamento, o notebook dispõe de um SSD de 512 GB. Já na parte visual, o modelo vem equipado com uma tela OLED de 16 polegadas com resolução de 2560 x 1600 pixels e taxa de atualização de 240 Hz. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, os compradores elogiam a potência da máquina, mas relatam que ele é bastante barulhento durante o funcionamento.

Prós: configuração recomendada para todos os tipos de tarefas

configuração recomendada para todos os tipos de tarefas Contras: preço elevado, faz barulho muito alto

