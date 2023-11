Essa ferramenta do Google Fotos pode transformar a sua galeria; confira

O Google está trabalhando no desenvolvimento de uma nova ferramenta com inteligência artificial para organizar imagens armazenadas no Google Fotos , app disponível para Android e iPhone ( iOS ). O recurso, que tem sido chamado de Photo Stacks, analisa e reconhece fotos semelhantes e agrupa as imagens de forma automática em um álbum de fotos. A ideia é que com a ação da IA os usuários do app possam encontrar mais facilmente fotos duplicadas, o que ajuda na organização da galeria e também facilita o processo de exclusão dos arquivos, o que garante mais espaço na memória do dispositivo. A seguir, veja mais detalhes sobre os testes.

Google Fotos poderá ter recurso com inteligência artificial que "empilha" fotos semelhantes — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Segundo informações do site Android Police, o perfil AssembleDebug divulgou os testes com a nova ferramenta na rede social X (antigo Twitter), na versão 6.59 do app de fotos do Google. O recurso permite definir se as fotos agrupadas serão mostradas na parte superior ou inferior da pilha de arquivos armazenados. Caso seja do interesse do usuário, ele também poderá realizar edições nos álbuns criados ou desativar completamente a nova função.

Recentemente, desenvolvedores também registrarm testes do Google em outras novidades com IA para o Google Fotos. Entre elas, estava a possibilidade de gerar vídeos de destaque personalizados a partir das capturas salvas no aplicativo. Ainda não há previsão de quando as ferramentas estarão disponíveis, mas é esperado que sejam lançada em alguma das próximas atualizações do aplicativo de fotos.

