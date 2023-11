Facebook lança teste A/B de reels na rede social e mais novidades; confira

A Meta anunciou o lançamento da ferramenta teste A/B No Facebook que promete ajudar criadores de conteúdo a aumentar o engajamento do Reels na rede social. O recurso permite que o usuário teste quatro opções de legenda e capas do conteúdo e exibe ao público a combinação que obteve mais visualizações. A ferramenta pode ser acessada no Painel Profissional no aplicativo Facebook, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Segundo a empresa, o objetivo da novidade é fazer com que o conteúdo criado pelo usuário consiga atrair mais público. A seguir, veja mais detalhes sobre o recurso.

Meta lança novos recursos voltado para criadores de conteúdo no Facebook — Foto: Unsplash/Austin Distel

A ferramenta vai permitir configurar quatro legendas e quatro imagens de capa para um vídeo em um teste. Em GIF divulgado no blog oficial da Meta, as diferentes versões serão exibidas para grupos distintos de seguidores do criador no período de 30 minutos. Após esse tempo, a versão com melhor desempenho será publicado no perfil do criador, se ele não fizer alterações.

Facebook exibirá as postagens teste durante 30 minutos para grupos diferentes — Foto: Reprodução/Meta

Além da ferramenta de teste A/B, a Meta anunciou também o lançamento do recurso que permite criar Reels de uma forma bem simples. Os usuários agora podem gerar o conteúdo selecionando postagens de vídeo e transmissões ao vivo já publicados.

Outra novidade é o Painel de Recompensas que mostra todos os selos digitais quando o criador atinge metas. Uma das conquistas adicionadas é o selo por postar Reels semanalmente. Segundo a Meta, os distintivos digitais ajudam o criador a crescer e ser mais visto no Facebook.

Melhorias nos recursos de criadores engloba criação de Reels de forma mais rápida — Foto: Reprodução/Meta

A Meta também trouxe como novidade as novas ferramentas de gerenciamento de conteúdo no Painel Profissional. A página reúne as métricas de desempenho de todas as postagens, rolos e vídeos em um só lugar. Antes, os criadores precisavam analisar cada postagem individualmente em seu feed. A empresa ainda compartilhou melhorias no recurso Insight, que mostra os destaques da conta do criador da semana (agregados e individualmente), além de exibir insights sobre hábitos de postagem, público e o desempenho do conteúdo por um período de 90 dias.

Com informações de The Verge, Engadget e Meta.

