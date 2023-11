Fãs monitoram avião da Taylor Swift pela Internet; veja como funciona

Fãs da Taylor Swift estão usando sites para monitorar a localização da cantora em tempo real. Em turnê mundial com sua The Eras Tour, a cantora fará sua primeira apresentação no Brasil nesta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, no estádio do Engenhão. A ansiedade dos fãs para ver a cantora de perto é tão grande que muitos se juntaram para acompanhar cada passo de Taylor antes mesmo dela pisar no país. No site FlightRadar24, plataforma de monitoramento de voos, o avião de Taylor foi o mais acompanhado na manhã desta quinta-feira (16), chegando a registrar mais de 6 mil views simultâneos.