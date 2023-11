Final da Libertadores com Fluminense e Boca Juniors gera memes; veja os melhores

A final da Copa Libertadores da América 2023 terminou com a vitória do Fluminense contra o argentino Boca Juniors. O jogo no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, se estendeu até a prorrogação e fechou com o placar de 2X1. O duelo deu o que falar nas redes sociais e gerou muitos memes sobre a performance dos jogadores, a arbitragem e o nervosismo das torcidas. Não faltaram provocações e lamentações dos rivais do time carioca. Por outro lado, muitos apoiaram o Fluminense para garantir a vitória e manter a rivalidade entre Brasil e Argentina. A seguir, veja uma seleção com alguns dos melhores posts sobre o jogo.