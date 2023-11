Finalistas do prêmio Melhores do Ano disputam o primeiro lugar; vote agora

Todos os finalistas do prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023 já foram definidos e, agora, chegou a hora de você escolher as tecnologias que se destacaram ao longo do ano. A votação popular vai até a próxima segunda-feira (13) e, além dos escolhidos pelo público, o TechTudo também vai anunciar os ganhadores de acordo com o júri especializado em uma transmissão no dia 22 de novembro.