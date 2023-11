Fortnite raiz? Temporada 5 Capítulo 1 traz mapa original de volta e mais

Fortnite OG, de "Original", é a nova fase do jogo na Temporada 5, que retorna ao Capítulo 1 e aposta forte em nostalgia. A atualização da Epic Games traz o primeiro mapa do game, de 2018, e outras novidades "raiz", como apontadas pela marca. Além da área de jogo, a produtora promete incluir mais adições passadas a cada etapa, remetendo a outras temporadas. Já é possível aproveitar o update de graça no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC, basta abrir o game com a Internet conectada, esperar o download com pouco mais de 20 GB de tamanho e conectar com sua conta.