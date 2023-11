Gabarito do Enem 2023: como ver resultado preliminar pelo Descomplica

Conferir o gabarito preliminar do Enem 2023 é possível pelo Descomplica. O site faz uma apuração das respostas e promete um resultado com 92% de precisão seguindo o TRI, sistema de pontuação do exame. A prova teve início neste domingo (5), com as primeiras 90 questões e a redação. No próximo domingo (12), os participantes voltam aos locais de aplicação para finalizar o exame.