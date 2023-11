Gabarito do Enem 2023: como ver resultados do dia 2 pelo Descomplica e O Globo

O Gabarito do Dia 2 do Enem 2023 pode ser conferido pelo site Descomplica, plataforma on-line voltada para estudos e educação, e pelo jornal O Globo . O Descomplica garante 92% de confiabilidade na nota e 99% na correção, feita pelos professores do portal. Já o jornal vai oferecer correção ao vivo com educadores da Plataforma AZ de Aprendizagem, em uma live no YouTube que começa às 18h45 deste domingo (12).

A prova deste domingo aborda as questões de Matemática e Ciências da Natureza. Por estes não serem os gabaritos oficiais, que está previsto para o dia 24 de novembro, é possível que haja pequenas alterações nas notas quando os resultados forem divulgados pelo Inep. Veja, a seguir, como conferir as respostas em ambas as plataformas.

Site Descomplica permite ver o gabarito de forma extra-oficial — Foto: Reprodução/Descomplica

Gabarito Enem 2023 Dia 2: como ver resultado preliminar no Descomplica

Passo 1. Entre na página do Enem da plataforma Descomplica (descomplica.com.br/gabarito-enem) e selecione "Dia 2 - 12/11";

Clique em "Dia 2 - 12/11" para acessar o gabarito do Enem — Foto: Reprodução/Descomplica

Passo 2. Escolha a opção de cor da sua prova. Depois, clique em "Próxima etapa";

Selecione a cor da sua prova — Foto: Reprodução/Descomplica

Passo 3. Crie uma conta no portal ou acesse uma que já tenha sido criada previamente;

Digite os seus dados para criar um cadastro — Foto: Reprodução/Descomplica

Passo 4. Marque as respostas que você deu na prova. Caso não tenha respondido alguma questão, pressione a barra de espaço. Conforme você for acertando ou errando, a página exibirá o "check" verde ou o "x" vermelho. O relógio em amarelho significa que aquela questão ainda está sendo apurada. Ao final do processo, clique em "Próxima etapa";

Marque suas respostas no cartão virtual da plataforma — Foto: Reprodução/Descomplica

Passo 5. Descreva o que você deseja para o Enem 2023. Digite os dados solicitados e clique em "Conferir note TRI";

Depois de marcar todas as respostas, é hora de preencher os objetivos e conferir a nota — Foto: Reprodução/Descomplica

Passo 6. Na última página, clique em "Ir para o resultado" para ver sua nota extra-oficial. Pronto. O sistema vai exibir uma estimativa de nota final.

Clique em "Ir para o resultado" — Foto: Reprodução/Descomplica

Gabarito Enem 2023 Dia 2: como ver resultado preliminar com o jornal O Globo

O jornal O Globo vai fazer uma transmissão no YouTube com a correção ao vivo das questões do segundo dia. A live começa às 18h45 deste domingo (12) e pode ser acessada direto pelo canal do jornal. Para encontrar a transmissão, basta seguir os seguintes passos:

Passo 1. Pesquise pelo canal do jornal O Globo na barra de pesquisa do YouTube;

Pesquise pelo canal do jornal O Globo — Foto: Reprodução/YouTube

Passo 2: Clique em "Ao Vivo";

Clique na aba "Ao Vivo" — Foto: Reprodução/Youtube

Passo 3. Selecione "Enem 2023: Correção e análise de Matemática e Ciências da Natureza". Pronto, agora basta assistir à live e conferir suas respostas.

Selecione "Enem 2023: Correção e análise de Matemática e Ciências da Natureza". — Foto: Reprodução/Youtube

Com informações de Descomplica e O Globo

