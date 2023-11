Gigante da informática retira anúncios do X após posts pró-nazismo na rede

Mais uma empresa retirou anúncios do X, antigo Twitter. Em comunicado apresentado nesta quinta-feira (16), a IBM revelou que suspendeu completamente suas propagandas na rede social após relatório da ONG Media Matters apontar que seus anúncios estavam sendo veiculados ao lado de postagens com conteúdos nazistas. As informações são do Financial Times e do site The Verge. A gigante da informática se pronunciou dizendo não tolerar discriminação e prometendo manter o afastamento da rede enquanto investiga o ocorrido.