Golpe da central falsa do Banco do Brasil: saiba como se proteger

Uma nova modalidade de golpe tem colocando em risco a segurança, os dados e até mesmo o dinheiro de clientes do Banco do Brasil . A estratégia é uma atualização do golpe da falsa central , que ocorre quando bandidos se passam por atendentes da instituição e tentam obter informações ou induzir a vítima a realizar transações bancárias. A nova versão da armadilha começa com mensagens sobre supostas movimentações estranhas na conta, compras suspeitas, atualizações de segurança no aplicativo ou tentativas de invasão. Em alguns casos, o alerta chega por mensagem de SMS, solicitando que a pessoa ligue para um número 0800 ou clique em um link que a redireciona automaticamente para a chamada. Em outras situações, o aviso é feito por meio de ligações por telefone ou WhatsApp, que partem de números 0800 ou semelhantes aos contatos oficiais do banco.

Com a promessa de auxiliar no bloqueio de senhas, contestação de pagamentos ou cancelamento de transações indevidas, os golpistas induzem o cliente a executar a transação que desejam. A ação pode ser uma transferência, a confirmação de um pagamento via código de barras, a liberação de um novo dispositivo ou até mesmo a instalação de aplicativos maldosos, que permitem que os criminosos acessem celulares remotamente. O TechTudo reuniu informações que você precisa saber sobre o golpe da falsa central do Banco do Brasil, com dicas para proteger sua privacidade e evitar cair em fraudes como essas. Confira, a seguir.

Novo golpe da falsa central coloca clientes do Banco do Brasil em risco — Foto: Helito Beggiora/ TechTudo

Como funciona o golpe da falsa central do Banco do Brasil?

Na nova versão do golpe, bandidos começam a abordar seus alvos muito antes da primeira ligação, enviando links maliciosos por meio de SMS, e-mail, WhatsApp ou outras mensagens. Essa prática, conhecida como phishing, é uma estratégia para garantir acesso às informações das vítimas. Geralmente, os endereços redirecionam o usuário para sites falsos onde ele deverá informar senhas e números de agência, conta e cartão. Com e essas informações, os criminosos conseguem se passar por atendentes de forma mais convincente.

Página falsa do Banco do Brasil induz cliente a fornecer dados e realizar transações — Foto: Reprodução/Banco do Brasil

Na sequência, o golpista envia uma mensagem pedindo que o cliente retorne a ligação pelo 0800 ou liga diretamente para a vítima, utilizando, inclusive, aplicativos que emulam o número dos telefones oficiais dos bancos. Os falsos atendentes podem ser bastante articulados e atenciosos, não levantando suspeitas. Até a música de espera pode ser a mesma utilizada pelo Banco do Brasil. Após ganhar a confiança do cliente, os criminosos adotam diversas abordagens, frequentemente apelando para o impacto emocional.

A armadilha pode ser anunciada como uma movimentação estranha na conta, compras suspeitas, atualizações de segurança no aplicativo ou tentativas de invasão. Supostamente oferecendo soluções para corrigir o problema, os criminosos orientam que os clientes executem as transações que desejam. Há casos em que os bandidos solicitam transferências, liberação de dispositivos ou até a instalação de um aplicativo para solucionar a fraude, mas que, na verdade, dará acesso remoto ao celular da vítima.

Como se proteger do golpe da falsa central do Banco do Brasil

Para evitar fraudes bancárias, clientes precisam estar atentos aos números com os quais entram em contato e às informações que repassam. Assim como outras instituições bancárias, o Banco do Brasil não realiza chamadas telefônicas do número do canal oficial de atendimento (4004-0001). Esse contato funciona apenas para receber ligações. Além disso, a instituição só entra em contato para confirmar informações que já possuem ou para checar transações suspeitas, mas nunca para solicitar senhas, tokens, documentos ou dados pessoais.

Exemplo de informativo falso do Banco do Brasil enviado por SMS — Foto: Thássius Veloso / TechTudo

O banco também não pede que clientes façam transferências, Pix ou qualquer outro tipo de pagamento. Ao receberem contatos telefônicos, usuários também não devem informar ou digitar suas senhas no celular. Também não é recomendável realizar ligações para números 0800 ou abrir links suspeitos recebidos por SMS, e-mail ou outras mensagens. Na dúvida, o mais indicado é ligar para o telefone oficial da central de atendimento ou para o gerente do banco.

Com informações do Banco do Brasil.

