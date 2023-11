Google lança recurso que ajuda você a identificar apps seguros; confira

O Google passou a exibir um novo selo nas páginas de aplicativos disponíveis na Google Play Store para identificá-los como seguros na hora do download. O recurso foi anunciado oficialmente no dia 2 de novembro e está sendo implantado inicialmente em apps de VPN. O novo rótulo foi implementado em apps que tiveram códigos verificados por desenvolvedores independentes e obtiveram aprovação no quesito segurança. Intitulado “Revisão de segurança independente”, o emblema oferece ao usuário mais confiança de que determinado programa passou por diferentes testes e possui alto nível de confiabilidade.

De acordo com o Google, o novo rótulo é exibido dentro da seção “Dados de segurança”, que fica localizado nas informações do app na Google Play Store. Em publicação no blog oficial da empresa, Nataliya Stanetsky, da equipe de segurança e privacidade do Android, diz que a transparência sobre a segurança e a privacidade das informações têm papel fundamental na percepção de risco do consumidor, influenciando na hora de comprar, baixar e usar um produto da loja. A seguir, veja mais detalhes sobre a novidade.

Google passou a exibir selo de Revisão de segurança independente para identificar apps seguros — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O novo selo é liberado após o aplicativo ser submetido a uma análise dos códigos feita por meio do MASA (Mobile App Secutiry Assessment). O programa lançado pelo Google no ano passado permite que desenvolvedores validem seus aplicativos de forma independente. Na prática, o rótulo informa que vários desenvolvedores distintos revisaram os códigos do app para buscar vulnerabilidades, e que ele possui altas camadas de segurança.

Para ajudar os usuários a encontrarem aplicativos com o novo selo de validação de segurança independente, o Google passou a exibir um novo banner na Play Store. Neste primeiro momento, o cartaz direciona o visitante para uma página com vários aplicativos de VPN considerados seguros. A escolha desse tipo de app se deu devido à quantidade significativa de dados que esse tipo de programa gerencia durante o uso. Segundo a empresa, softwares como NordVPN, Google One e ExpressVPN já estão exibindo seus patches em suas páginas de download.

Google passou a exibir selo de Revisão de segurança independente para identificar apps seguros — Foto: Reprodução/Google

Conforme o Google, embora a certificação garanta que os padrões básicos de segurança estão implementados nos apps sinalizados, isso não implica que o produto esteja livre de vulnerabilidades. O rótulo tem a função final de informar ao usuário que o desenvolvedor daquele programa priorizou práticas de segurança e se comprometeu com a segurança do usuário.

A empresa diz que o novo recurso faz parte de uma série de esforços desenvolvidos para reforçar a segurança e a confiança dos usuários na promoção de um ecossistema de aplicativos próspero. A companhia incentiva que outros desenvolvedores submetam seus programas aos testes de segurança independentes para manter o mais alto padrão de segurança e privacidade na loja do Android.

Com informações de Google.

