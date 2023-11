Google permite criar e encontrar sua 'roupa dos sonhos' com IA; entenda

O Google anunciou ontem (16) uma nova função com inteligência artificial (IA) em seu buscador. Trata-se do recurso "Gerar imagens", que permite imaginar visualmente roupas ou outros produtos "dos sonhos" a partir de comandos — e, depois, utilizá-los na pesquisa para achar itens semelhantes à venda na web. A novidade está disponível apenas nos Estados Unidos por enquanto e faz parte do Goog le SGE, o experimento da empresa com IA revelado na semana passada . Ainda não há previsão para a chegada da função ao Brasil. A seguir, veja detalhes sobre o novo mecanismo do Google com inteligência artificial.

Como funciona o recurso "Gerar Imagens" para encontrar roupas pela Internet?

Em diversos contextos, as buscas textuais do Google não conseguem ser eficientes para encontrar produtos específicos. Com a nova função, contudo, os usuários podem gerar, com inteligência artificial, uma foto que ilustre a peça de roupa que desejam encontrar — assim como softwares como DALL-E 2 ou Bing Image Creator. Depois, o mecanismo faz uma busca automática por imagens com a roupa "inventada" e encontra peças semelhantes.

Para exemplificar, ao pesquisar por "jaqueta estampada", a IA do Google deve exibir uma série de imagens fotorrealistas desse tipo de peça. Para deixar a busca ainda mais fiel ao seu "produto dos sonhos", o usuário pode inserir no prompt detalhes como tipo de estampa, material, corte e cor. Depois que a imagem relativa ao comando for gerada, o usuário poderá rolar a tela para baixo para ver produtos semelhantes à criação disponíveis em lojas online. Confira o funcionamento do recurso no GIF a seguir.

Além de se basear no recurso de geração de imagens do Google SGE, a novidade também utiliza as 35 bilhões de listagens de itens do Shopping Graph -- base de dados do Google que reúne informações sobre produtos e vendedores ao redor do mundo.

Vale lembrar que o Google SGE foi lançado recentemente e está em fase de testes. Quando um usuário faz uma pesquisa no navegador Chrome, a função responde com um texto gerado por IA, assim como funcionam outras inteligências artificiais, como o ChatGPT. Além disso, a IA do Google também disponibiliza três links da Internet e perguntas complementares sobre o tema pesquisado.

Com informações de 9to5Google e The Verge

