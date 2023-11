GTA 6: anúncio de trailer rende memes nas redes sociais; veja os melhores

Vale lembrar que GTA 6 é aguardado há mais de 10 anos pelos usuários, já que seu antecessor, GTA 5, foi lançado em 2013 - apenas para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360, na época. Ainda não se sabe a data de lançamento oficial e tampouco as plataformas em que o jogo estará disponível, mas a expectativa é de que o game entre no mercado em 2024 nos consoles da atual geração, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Confira, a seguir, os principais memes do dia sobre o grande anúncio da Rockstar.