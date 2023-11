GTA 6: confirmação do jogo pela Rockstar é tuíte mais popular dos games

GTA 6 teve um anúncio publicado pela Rockstar Games no dia 8 de novembro, no qual foi confirmado que o game receberá seu primeiro trailer no início de dezembro. Essa mensagem foi suficiente para se tornar o tuíte mais popular de todos os tempos na categorias de games na rede social X (antigo Twitter ), totalizando 1,5 milhão de likes e mais de 165 milhões de visualizações.

Além disso, vale comentar que o termo "GTA 6" ficou em primeiro lugar nos tópicos mais populares (Trending Topics) em 14 países dfierentes. GTA 6 ainda não tem uma data de lançamento ou plataformas confirmadas, mas é esperado que saia no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC em 2024 ou 2025.

Postagem da Rockstar Games sobre trailer de GTA 6 se torna Tweet mais popular de todos os tempos na categoria games — Foto: Reprodução/Rockstar Games

A postagem da Rockstar Games incluía quatro tuítes, nos quais a empresa comentou sobre a celebração de seu 25º aniversário de fundação em dezembro, além de confirmar o primeiro trailer do jogo em dezembro. O último da série foi o responsável pelo recorde, com mais de 1,5 milhão de likes, mais de 54 mil respostas e quase 500 mil retuítes (compartilhamentos). A mensagem rendeu também respostas de várias empresas e marcas, como os perfis oficiais do PlayStation e Xbox, além de uma piada da Devolver Digital que perguntou: "Precisam de uma editora? Nossas DMs estão abertas".

Na categoria de jogos, quatro das cinco postagens mais populares de todos os tempos foram feitas pela Rockstar Games. O segundo tuíte mais popular foi quando a empresa confirmou, em setembro de 2022, que havia sido hackeada e que as gameplays de GTA 6 eram reais. Já o terceiro foi de fevereiro de 2022, quando anunciaram oficialmente que GTA 6 estava em desenvolvimento. Por fim, o quarto tuíte mais popular foi o primeiro desta série sobre o 25º aniversário da empresa.

A fim de curiosidade, a quinta postagem de games mais popular de todos os tempos não foi feita pela Rockstar Games. O assunto era o adiamento de um evento do PlayStation 5 (PS5) em meio a protestos nos Estados Unidos.

Em outras redes sociais, o sucesso foi ainda maior. No Instagram, a postagem da Rockstar Games teve mais de 2,7 milhões de likes e conta com quase 54 mil respostas, limitadas pelas regras da rede. Já no Facebook, a mensagem teve 324 mil likes, 103 mil compartilhamentos e mais de 40 mil comentários. Usuários no fórum Reddit também receberam bem o game, com mais de 15 mil votos positivos no anúncio e mais de 1.500 comentários.

O analista Chris Dring do site Gamesindustry.biz acredita que será o maior lançamento de um jogo de todos os tempos: "Não existe produto de entretenimento que possa competir com o lançamento de um novo Grand Theft Auto". Ele menciona ainda que toda editora de games vai estar assistindo o trailer em dezembro para ver quando o jogo poderá ser lançado, porque elas vão precisar saber quando não lançar seus próprios jogos.

GTA 5, lançado originalmente em 2013, é o segundo game mais vendido de todos os tempos com aproximadamente 190 milhões de unidades vendidas, de acordo com um recente relatório da Take Two Interactive, empresa mãe da Rockstar Games. O game fica atrás apenas de Minecraft, que recentemente atingiu a impressionante marca de 300 milhões de unidades vendidas, porém contando também com o extenso mercado mobile no Android e iPhone (iOS).

