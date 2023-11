iMessage no Android? Novo app promete integração com mensageiro da Apple

A startup norte-americana Nothing lançou na sexta-feira (17) o aplicativo "Nothing Chats", que emula funções do iMessage e permite enviar mensagens para os celulares iPhone. Disponível para download na Google Play Store , o app promete que usuários do Nothing Phone 2 desfrutem de indicadores de digitação, compartilhamento de mídia e mensagens em grupo, idênticos ao mensageiro da Apple . Por enquanto, a disponibilidade será limitada aos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. A iniciativa não foi aprovada pela Apple e ainda levanta dúvidas sobre segurança. A seguir, entenda como funciona a novidade.

Nothing Chats promete acesso ao iMessage da Apple no Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Com um novo aplicativo, a Nothing decidiu resolver questões sensíveis para os usuários do Apple iMessage, plataforma de mensagens dominante nos EUA. A plataforma elimina a diferenciação que o mensageiro faz entre os usuários nativos, que usam o sistema iOS (bolha azul), e aqueles que optam pelo Android (bolha verde).

No passado, o Google tentou persuadir a Apple a abrir a plataforma, oferecendo recursos iguais para todos, mas sem sucesso. Agora, o Nothing Chats promete dar suporte ao RCS e iMessage, com base no Sunbird, uma plataforma terceira de mensagens unificada que está disponível em beta fechado desde o ano passado.

Entre as funcionalidades de suporte do iMessage oferecidas pelo Nothing Chats destacam-se os indicadores de digitação, compartilhamento de mídia de alta resolução e mensagens em grupo. Segundo a Nothing, recursos como recibos de leitura e reações Tapback serão adicionados posteriormente.

Carl Pei, CEO da Nothing, destaca que “o dilema da bolha azul versus bolha verde, especialmente na América do Norte – embora aparentemente ridículo – é real.” Para ele, a Nothing Chats "lembra aos consumidores que eles têm uma escolha, quando se trata de seleção de dispositivos, e que seus comportamentos diários não devem ser ditados por nenhuma empresa.”

A Apple não se pronunciou a respeito da proposta, o que insere o Nothing Chats na lista de apps não aprovados pela companhia. Além disso, é fundamental esclarecer que o acesso ao iMessage requer login na Apple ID, por meio da plataforma Sunbird, o que gera discussões sobre a privacidade do usuário.

Apple ainda não se pronunciou sobre o lançamento do app Nothing Chats — Foto: Divulgação/Apple

Em resposta a esta questão, a Nothing garante que nenhuma informação será armazenada na plataforma, e que o conteúdo do iMessage enviado pelo Chats será criptografado. O processo "patenteado" da Sunbird envolve servidores Mac minis para rotear mensagens do usuário para a Apple. A gigante de tecnologia pode questionar a legalidade do Nothing Chats no futuro. Por outro lado, a Nothing acredita que a companhia provavelmente não tomará medidas legais contra a plataforma.

Com disponibilidade regional limitada a EUA, Canadá, Reino Unido, UE e outros países europeus, a aplicação disponibilizada no dia 17 de novembro pode ser baixada na Google Play Store. Porém, apenas os usuários que possuam aparelhos Nothing Phone 2 terão acesso à novidade.

