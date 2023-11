Instagram com instabilidade? App tem problemas e páginas ficam fora do ar

O TechTudo testou a rede social e alguns membros da equipe estão sendo afetados pela instabilidade. Já outros, conseguem utilizar a rede normalmente. Entramos em contato com a assessoria para saber mais detalhes do caso e entender o que está ocasionando o mau funcionamento, mas até o momento da publicação desta matéria não houve resposta.

📝 Como desativar o Instagram pelo celular? Confira no Fórum do TechTudo

No Google Trends, ferramenta do buscador que monitora pesquisas feitas por usuários, o assunto está em pico de interesse. Buscas como ''Instagram Instável'', ''Instagram com instabilidade hoje'', ''Instagram fora do ar hoje'' estão em aumento repentino na última hora.

No Twitter , o assunto também está em alta e muitos usuários se queixam da instabilidade. O TechTudo encontrou, inclusive, postagens em outros idiomas indicando que o problema com o Instagram é global.

Além dos relatos do Twitter e das buscas no Google Trends, no Downdetector, portal que monitora as quedas de serviço, já são mais de 2 mil notificações sobre a instabilidade no Instagram.