Instagram lança novos filtros e recurso para fazer figurinhas com IA; confira

Segundo informações do site The Verge, foram 25 novos filtros disponibilizados no Instagram. Eles contam com diversas edições de cores e opções de diferentes estilos, como, por exemplo, "desaparecer", "impulsionar", "esmeralda" e "meia-noite". A principal diferença neles é que o usuário poderá fazer mais do que o simples ajuste da intensidade dos filtros, possibilidade já existente na plataforma, mas outras alterações significativas que modificam completamente o aspecto original das fotos, como ajustes de cores e escolha de estilos.