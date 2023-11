iPhone SE 4 pode vir com design parecido do iPhone 14 e 15 Pro

O próximo iPhone SE deve ter como base o corpo e o design utilizados no iPhone 14 . É o que apontam rumores ligados ao aparelho compartilhados pelo site MacRumors. Caso a Apple opte por essa linha, será a primeira mudança no iPhone SE desde a alteração do visual do iPhone 5S para o iPhone 6 . Com o novo chassi, é esperado que o iPhone SE 4 adote a tela inteira tal qual o design adotado a partir da geração do iPhone X e semelhante ao próprio iPhone 14 — sem o botão central.

A mudança no padrão também deve significar o abandono definitivo do Touch ID, permanecendo apenas a tecnologia Face ID, usada para autenticação de segurança, entre outras funções, para aplicativos de bancos e de compras. Além disso, a marca deve incorporar ao novo aparelho características do recente iPhone 15 Pro.

iPhone SE 4 deve ter o botão de ação que estreou no iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/Macrumors

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

Design combina iPhone 14 e 15 Pro

Entre as mudanças esperadas para o iPhone SE 4 estão chassi modificado do iPhone 14; a retirada do botão home do centro, o que deve deixar mais área livre para tela; um único sensor na câmera, com 48 megapixels; a entrada USB-C; e um botão de ação na lateral semelhante ao iPhone 15 Pro. Enquanto o tipo de entrada vem de uma exigência determinada pela União Europeia para padronização dos carregadores, o botão de ação deve estar presente como padrão em toda linha do iPhone 16, que deverá ser lançado no segundo semestre de 2024.

Por fim, vazamentos de protótipos do ‌iPhone SE‌ 4 mostram que o chassi do aparelho não terá mudanças no material utilizado na carcaça. Portanto, ele deve ter o mesmo tamanho e peso semelhante, levemente inferior em razão do número menor de câmeras. A cor "meia-noite", apresentada pela primeira vez no iPhone 14, também deve estar presente no aparelho.

É importante frisar que a informação é tratada apenas como rumor e foi compartilhada pelo site MacRumors. Segundo o portal, o projeto do iPhone 4 SE circula internamente pela Apple com o codinome Ghost. A expectativa é que o iPhone SE 4 chegue ao mercado somente no primeiro semestre de 2025.

Com informações de WCCFTECH e MacRumors

📽 [Unboxing] Novo iPhone 15 Pro Max em detalhes!