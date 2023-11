Jurassic Park e Worldless são destaques nos lançamentos da semana

Jurassic Park Classic Games Collection e Worldless são os destaques nos lançamentos da semana, com a coletânea de antigos jogos baseados nos filmes dos parques de dinossauros e uma aventura abstrata da produtora independente Noname Studios. Eles foram acompanhados pelo RPG de looping de tempo In Stars and Time, a coletânea de minigames Pui Pui Molcar Let's! Molcar Party! para Nintendo Switch , o gerenciamento de trens de Train Valley 2 e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

Jurassic Park Classic Games Collection é uma coleção de jogos clássicos do NES, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy baseada na série de filmes — Foto: Reprodução/Limited Run

👉 Quais são os 10 melhores jogos na sua opinião? Comente no Fórum TechTudo

Jurassic Park Classic Games Collection - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Jurassic Park Classic Games Collection conta com sete games da franquia, que foi originalmente lançada em plataformas como NES (Nintendo 8 Bits), Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy. Usuários podem aproveitar todos os títulos baseados na série de filmes de dinossauros, todos com elementos de plataforma 2D e a presença de alguns personagens da clássica história. Os jogos receberam melhorias como capacidade de salvar seu progresso, a inclusão de mapa e mais funções para modernizá-los.

Jurassic Park Classic Games Collection traz 7 games clássicos baseados na franquia de filmes repletos de dinossauros e aventuras — Foto: Reprodução/Steam

Worldless - 21 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em Worldless, os jogadores encarnam em uma entidade, que tenta sobreviver em um universo recém-nascido e abstrato, que está repleto de seres com naturezas opostas que tentarão impedir sua jornada. Em uma jogabilidade 2D que mistura aventura estilo Metroidvania (Metroid + Castlevania: Symphony of the Night) com combates em turnos, usuários poderão explorar esse mundo interconectado e ganhar novas habilidades por combate.

Além do mundo abstrato e a uma história introspectiva, o game também conta com uma trilha sonora instigante. Worldless está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por preços entre R$ 59,99 e R$ 104,90.

Worldless é um game de aventura em um mundo recém-nascido e de formas abstratas — Foto: Reprodução/Steam

In Stars and Time - 20 de novembro - PS5, PS4, SW, PC

In Stars and Time é um charmoso RPG com muitas semelhanças a Undertale. A história acompanha o herói Siffrin, que, ao lado de seus amigos Mirabelle, Isabeau, Odile e Bonnie, precisa derrotar um tirânico rei malvado. O grupo acaba derrotado, mas Siffrin ressuscita de volta ao começo da aventura, onde ele fica preso em um looping de tempo.

Sempre que Siffrin for derrotado, ele precisará retornar ao começo da aventura e enfrentar mais uma vez todos os perigos do jogo. In Stars and Time está disponível para PS5, PS4, Nintendo Switch e PC por R$ 59,99. Há uma demo gratuita do game para experimentar na loja digital Steam.

In Stars and Time é um RPG que se passa dentro de um looping de tempo no qual o herói precisa encontrar uma forma de derrotar um tirânico rei — Foto: Reprodução/Steam

Pui Pui Molcar Let's! Molcar Party! - 21 de novembro - SW

Let's! Molcar Party! é uma coletânea de minigames, na qual os bichinhos da animação Pui Pui Molcar precisam reconstruir a cidade de Moltown. Jogadores podem escolher entre mais de 40 Pui Puis diferentes, personalizá-los com mais de 80 acessórios e participar de minigames com suporte para até quatro pessoas em multiplayer com apenas um Joycon por participante. Os jogos incluem competições de ritmo, corridas e até uma versão rudimentar de futebol de carros estilo Rocket League.

Pui Pui Molcar Let's! Molcar Party traz os fofinhos porquinhos da índia sobre rodas em uma coletânea de minigames — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Train Valley 2 - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Train Valley 2 mistura elementos de simulador e quebra-cabeça, com cenários que mudam de acordo com a tecnologia dos trens. Os jogadores precisam administrar sua própria empresa, expandido sua malha ferroviária de acordo com a necessidade da população. Para isso, é preciso decidir onde colocar os trilhos, melhorar suas locomotivas e gerenciar a mobilização de pessoas e recursos para construir sua cidade dos sonhos. O jogo conta ainda com um editor de fases e mais de 1.500 mapas criados pela comunidade.

Train Valley 2 é um game de gerenciamento de trens que mistura administração, construção e quebra-cabeças — Foto: Reprodução/Steam

Domino: The Little One - 23 de novembro - And, iOS, PC

Domino: The Little One é um jogo gratuito de plataforma lateral, semelhante a games como Limbo e Inside. A aventura acompanha o menino Domino, com uma narrativa imersiva sobre os perigos do aquecimento global. Durante sua jornada, catástrofes ecológicas são representadas como entidades monstruosas que o protagonista precisa enfrentar. Além disso, os jogadores também encaram outros desafios de plataforma e inimigos menores, tudo com belos visuais desenhados a mão. Domino: The Little One está disponível para Android, iPhone (iOS) e PC (via Steam).

Domino: The Little One é um jogo de plataforma lateral com uma aventura sobre os riscos do aquecimento global — Foto: Reprodução/Steam

🎥 4 jogos para refletir sobre a preservação climática