Lançamentos do Paramount+ em novembro: veja estreias de filmes e séries

O Paramount+ divulgou hoje (1) em suas redes sociais os títulos que irão chegar em seu catálogo no mês de novembro. Entre os principais destaques, está o lançamento das séries The Curse, previsto para 10 de novembro, e Homens da Lei: Bass Reeves, nova série do showrunner Taylor Sheridan (Yellowstone) que chega no próximo domingo (5).