Lenovo Yoga Book 9i chega ao Brasil com duas telas; veja preço

A Lenovo anunciou o lançamento no Brasil do notebook Yoga Book 9i, que tem como principal característica a presença de duas telas que se completam. Apresentado na última quinta-feira (9), o laptop aposta ne,a "versatilidade" e "elegância" para tentar atrair compradores. Ele também se destaca pelo processador Intel Core i7 de 13ª geração. Além disso, o modelo sai de fábrica com o sistema operacional Windows 11 instalado e pesa apenas 1,34 kg. O preço de lançamento começa em R$ 17.999.

Na imagem a seguir, é possível reparar como o Yoga Book 9i pode ser posicionado de várias maneiras, aproveitando o seu formato com duas telas e seu teclado destacável. O dispositivo pode ser usado como um notebook, como tablet e até mesmo na vertical, o que deve otimizar as tarefas de quem trabalha com programação, por exemplo.

Lenovo Yoga Book 9i chega ao Brasil com duas telas — Foto: Divulgação/Lenovo

O notebook traz tela de 13,3 polegadas com qualidade OLED, que tende a oferecer maior definição de imagem, mais brilho e melhor contraste do que os aparelhos com LCD, e tem resolução de 2,8K, ou seja, acima do Full HD esperado em modelos da categoria. O sistema de imagem traz ainda a tecnologia Dolby Vision, que pode exibir filmes com qualidade de cinema, quando disponível.

De acordo com a divulgação oficial, a proposta deste produto é ser um notebook leve, fino e que tenha um acabamento premium. A ideia da Lenovo é apresentar um produto que pode ser usado ao mesmo tempo para entretenimento e produtividade. Para isso, ele tem suporte para caneta inteligente que pode ser usada para interagir com a tela, escrever e desenhar.

Além do chipset de última geração,a ficha técnica do Lenovo Yoga Book 9i também inclui placa gráfica integrada Intel Iris Xe, até 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento por SSD. O dispositivo também traz tecnologia Dolby Atmos, que pode fornecer qualidade imersiva de áudio, em todas as direções, com quatro alto-falantes da marca Bowers & Wilkins.

O Yoga 9i é um 2 em 1 com aparência de notebook tradicional — Foto: Divulgação/Lenovo

A Lenovo também aproveitou para anunciar o lançamento do Yoga 9i, este sem a denominação “Book”. Com aparência mais sóbria, o portátil 2 em 1 tem processador Intel Core i7 de 13ª geração, também traz Iris Xe e 16 GB de RAM, mas apenas 512 GB de SSD. Ele traz uma tela OLED de 14”, com resolução 2,8K e as mesmas características de qualidade de áudio e vídeo. O preço é de R$ 12.799.

