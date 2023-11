Lies of P já tem DLC a caminho e diretor confirma parte 2 em breve

Segundo o diretor, a maior prioridade da equipe é produzir a DLC e a sequência do game, um provável "Lies of P 2" - possivelmente com uma nova protagonista. No momento, a produtora coreana Neowiz Games está contratando desenvolvedores para ajudar na criação da expansão, do qual, segundo Ji Won Choi, as imagens mostradas "são apenas a ponta do iceberg". Também está nos planos do estúdio lançar uma trilha sonora com mais de 60 músicas, além de um conteúdo crossover com Wo Long: Fallen Dynasty, jogo que já recebeu as armas Puppet's Saber e Etiquette de Lies of P.