Lollapalooza 2024: line-up do festival gera memes nas redes; veja os melhores

A organização do festival Lollapalooza 2024 divulgou nesta terça-feira (7) o line-up do evento que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de março no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A novidade gerou muitas reações nas redes sociais. Há quem tenha adorado a escolha dos artistas, mas muitos também reclamaram da seleção e comparam o anúncio com os de edições anteriores. Não faltaram ainda comentários engraçados sobre os preços dos ingressos e a organização do evento.