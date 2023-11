Mafia 2, Dragon Ball e Aliens são jogos grátis da PS Plus de novembro

Mafia 2 : Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers e Aliens: Fireteam Elite são os jogos grátis da PS Plus Essencial, Extra e Deluxe no mês de novembro para assinantes do serviço no PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ). Os títulos poderão ser acessados a partir da primeira terça-feira do mês em 7 de novembro e permanecerão disponíveis até 4 de dezembro. Usuários têm até o dia 6 de novembro para resgatar os games de outubro: The Callisto Protocol , Farming Simulator 22 e Weird West . Confira mais detalhes sobre os novos games.

Mafia 2: Definitive Edition traz uma versão remasterizada do clássico game de gângster — Foto: Divulgação/2K Games

Mafia 2: Definitive Edition | PS4

A versão remasterizada do clássico game de ação Mafia 2 traz a história de Vito Scaletta, um antigo herói de guerra nos anos 40 e 50 que se vê em meio à época de ouro das grandes máfias. Após seu pai contrair uma grande quantidade de dívidas, Vito decide realizar crimes como um gângster ao lado de seu amigo Joe para conseguir dinheiro. O jogo apresenta um grande mundo aberto na cidade de Empire Bay, em Nova York, onde usuários poderão explorar, dirigir e se envolver em tiroteios com outros mafiosos. A versão remasterizada acompanha também DLCs do game original como The Betrayal of Jimmy, Jimmy's Vendetta e Joe's Adventures.

Dragon Ball: The Breakers | PS4

Dragon Ball: The Breakers é um game multiplayer online de sobrevivência assimétrico, semelhante a Dead by Daylight — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Baseado no famoso desenho animado, Dragon Ball: The Breakers é um jogo multiplayer online de sobrevivência assimétrico, semelhante a Dead by Daylight. Em partidas para até 8 jogadores, um dos participantes encarna um Invasor, um poderoso vilão do desenho, como Freeza, Cell ou Majin Buu, enquanto os outros 7 são pessoas comuns, Sobreviventes, com algumas figuras conhecidas como Bulma e Oolong. Os sobreviventes precisam fugir da eliminação e encontrar formas de escapar em segurança, inclusive com a opção de obter as Dragon Balls para realizar desejos.

Aliens: Fireteam Elite | PS4, PS5

Aliens: Fireteam Elite é um game de ação multiplayer no qual até 3 jogadores podem enfrentar hordas de aliens xenomorfos — Foto: Divulgação/Focus Entertainment

Neste jogo multiplayer de ação baseado na franquia de filmes Alien jogadores montam sua equipe com até 3 jogadores ou personagens controlados pela CPU com o objetivo de enfrentar hordas de xenomorfos no planeta LV-895. Jogadores podem criar seu próprio fuzileiro espacial e escolher entre diferentes classes distintas com diversos tipos de armamentos diferentes. Estes soldados podem ser usados para as mais variadas composições, equilibradas ou especializadas, enquanto enfrentam aliens por meio de 4 campanhas repletas de mistérios.