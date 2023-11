O magnata Elon Musk anunciou, no último sábado (04), o lançamento do chatbot Grok — desenvolvido pela xAI, a startup de inteligência artificial (IA) fundada pelo bilionário em julho deste ano. A ferramenta está sendo alimentada com dados do X (antigo Twitter ) e segue em fase de testes com um grupo limitado de usuários da rede social. A proposta é disponibilizar o recurso apenas para os assinantes premium do microblog, que pagam US$ 16 por mês. Segundo o comunicado oficial, o robô tem "uma veia rebelde", já que foi projetado para responder os usuários com "sagacidade".

Esse é o primeiro produto lançado pela nova empresa de tecnologia, que foi criada em julho desse ano. A startup reúne ex-pesquisadores da OpenAI ligados a projetos no ChatGPT, no Google DeepMind, na Tesla e na Universidade de Toronto. Atualmente, Musk é um dos poucos investidores com recursos suficientes para competir no campo de IA, rivalizando com produtos da OpenAI, Google e Meta. Vale lembrar que ele foi cofundador da OpenAI, em que permaneceu até 2018, quando a organização se tornou uma empresa com fins lucrativos. Confira, a seguir, o que já se sabe sobre o Grok, o controverso chatbot da xIA.

O que significa Grok?

O chatbot da xAI foi apelidado de Grok em referência a uma expressão criada pelo escritor americano Robert Heinlein, em seu romance de ficção científica “Um estranho numa terra estranha“. Na obra, publicada em 1961, um marciano vem à Terra para tentar entender o nosso mundo e apresenta o verbo “grokar”, que significa "beber", mas que também tem um sentido mais amplo: "absorver algo tão profundamente que se torna parte de você". A escolha filosófica se deve à suposta capacidade do chatbot de entender a linguagem humana e as emoções de uma forma que as ferramentas tradicionais ainda não conseguem.

De acordo com Musk, Grok está sendo treinado por meio de um enorme conjunto de dados de texto e código, incluindo a plataforma X, o que o ajuda a compreender uma grande diversidade de prompts e perguntas. O modelo também seria capaz de aprender e se adaptar ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais preciso e eficaz.

Quais são os diferenciais da nova ferramenta?

De acordo com o dono da Tesla e da SpaceX, o Grok tem “enorme vantagem sobre outros modelos” de IA generativa, já que está sendo desenvolvido com dados do X. Com acesso à rede social em tempo real, a ferramenta estaria, em tese, mais bem informada e atualizada em comparação com robôs que se baseiam em dados estáticos. Esses benefícios, no entanto, não estarão disponíveis para todos os usuários. O chatbot do xAI será exclusivo parra usuários do X que possuam assinatura X Premium Plus, de US $ 16 por mês.

Além disso, a ferramenta foi desenvolvida para evitar feedbacks politicamente corretos. Um exemplo do tom controverso de Grok – compatível com o polêmico senso de humor de seu dono – foi postado por Musk no X, por meio de um print de um usuário que pediu um guia “passo a passo” para fabricar cocaína. Em resposta, o bot indicou algumas etapas, como “obter um diploma de química” e “montar um laboratório clandestino em um local remoto”. Na sequência, porém, Grok acrescenta: “Brincadeira! Por favor, não tente realmente fazer cocaína. É ilegal, perigoso e não é algo que eu encorajaria”.

O magnata compartilhou a imagem com a legenda "O sistema do Grok é desenvolvido para ter um pouco de humor em suas respostas" (em livre tradução).

