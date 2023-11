Melhor TV TCL de 2023: veja finalistas do prêmio do TechTudo e vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo vai premiar diversos eletrônicos de destaque no ano de 2023. Em sua quinta edição, a melhor TV da TCL também será escolhida. A fabricante, que tem desde modelos de entrada até televisores premium com tecnologias de ponta, terá seus modelos avaliados por uma equipe de jurados especializados que vai escolher o grande vencedor - além deles, o público também pode participar da votação popular para premiar a melhor TV.

Os vencedores serão anunciados durante uma live no mês de novembro, a tempo de ajudar os consumidores na Black Friday 2023, evento de compras e promoções marcado para o dia 24 de novembro.

Critérios de avaliação da categoria de Melhor TV TCL de 2023

1. Qualidade da imagem

A qualidade da imagem é, talvez, o principal ponto a se observar em uma smart TV. Ao escolher um modelo, é interessante observar pontos como resolução e suporte a recursos como HDR, Dolby Atmos e Dolby Vision. A tecnologia usada no painel também é um ponto importante, que pode garantir mais contraste e brilho ao aparelho.

2. Design

Uma smart TV bonita que componha bem o ambiente é algo muito procurado pelos consumidores nos dias de hoje. Aspectos como o tamanho das bordas do aparelho e a forma como o televisor fica no suporte ou preso à parede são importante de serem avaliados também, já que isto pode influenciar no visual geral.

3. Recursos

Alguns usuários não exigem muito de uma smart TV, enquanto outros procuram por recursos avançados para assistir a filmes e séries ou jogar em consoles de última geração. Recursos que deixem as imagens mais fluidas e evitem quebras de imagem são importantes e diferenciais nos modelos.

4. Integração/conectividade

Quanto maior for a compatibilidade da TV com softwares e hardwares externos, melhor. Um televisor que traga integração com celulares e outros dispositivos sai na frente. O suporte a um bom número de serviços de streaming populares também é desejado.

5. Desempenho/usabilidade

Muitas pessoas usam a TV literalmente todos os dias. É fundamental que o desempenho seja o melhor possível, proporcionando uma boa experiência ao usuário. A fluidez do sistema operacional também é importante.

Finalistas

TV TCL C845

A TCL C845 é uma smart TV 4K premium, com tecnologias de ponta como o painel mini LED e a taxa de atualização de até 144 Hz. Ela está disponível em 65 e 75 polegadas, e promete ser uma boa opção para o público gamer, com recursos como Game Accelerator, Game Bar, ALLM, VRR e o FreeSync Premium Pro. O sistema operacional é o Google TV, que já traz diversos apps de streaming instalados. O preço oficial é de R$ 6.987,70.

TCL C845 é um modelo premium da marca — Foto: Divulgação/TCL

TV TCL C735

A TCL C735 é um modelo 4K avançado da marca que está disponível no tamanho único de 98 polegadas. A smart TV é, portanto, uma opção para quem busca um aparelho grande com algumas tecnologias que garantam boa exibição de cores, como o painel QLED e recursos como Dolby Vision e HDR10. A TV tem taxa de atualização de 120 Hz e também tem sistema Google TV. O preço do site oficial é de R$ 39.999.

TCL C735 é opção 4K com tela de 98 polegadas — Foto: Divulgação/TCL

TV TCL P745

A TCL P745 é um modelo 4K intermediário que promete entregar uma tela grande a um preço não tão alto. As 85 polegadas do televisor contam com suporte a Dolby Vision e HDR10, e o sistema operacional também é o Google TV. O preço oficial atual é de R$ 8.499.

TCL P745 é uma smart TV intermediária — Foto: Divulgação/TCL

TV SEMP RK8600

A SEMP RK8600 é uma TV mais básica que promete entregar uma boa experiência com o sistema Roku TV. Há suporte aos mais populares apps de streaming e a plataforma costuma ser reconhecida pela facilidade da navegação. Disponível nos tamanhos de 50 e 55 polegadas, a TV tem taxa de atualização de 60 Hz e resolução 4K. O preço sugerido é de R$ 2.459 .

SEMP RK8600 conta com sistema Roku TV — Foto: Divulgação/TCL

TV TCL S5400A

A TCL S5400A é uma smart TV de entrada com resolução Full HD e sistema Android TV. Ela está disponível em versões a partir de 32 polegadas e vem com Chromecast integrado, garantindo compatibilidade com os principais serviços de streaming. O produto é visto no site oficial por a partir de R$ 1.299.

TCL S5400A é uma smart TV com resolução Full HD — Foto: Divulgação/TCL

Avaliadores

Angela Miranda - Editora na Crazy Turkey Editora

Armindo Ferreira - Blogueiro no Blog do Armindo

Orlando Barrozo - Fundador e editor da revista Home Theater

🥇 Revelação dos vencedores

Os vencedores do Melhores do Ano 2023 serão revelados em novembro. Na ocasião, vamos conhecer os destaques da tecnologia segundo a opinião dos especialistas e dos leitores. Em breve, o TechTudo vai divulgar mais detalhes sobre o evento de premiação, que acontece a tempo de ajudar os consumidores nas compras da Black Friday 2023, em 24 de novembro.

*A TCL é patrocinadora do Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023 na categoria Melhor TV TCL. O patrocínio não determina os produtos vencedores da categoria, que serão definidos pelo júri especializado e pelo voto popular. As demais categorias da premiação foram definidas editorialmente e não têm vínculo com a patrocinadora.

