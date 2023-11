Memes de calor: altas temperaturas viram piada nas redes; veja melhores

As redes sociais estão repletas de memes de calor. Com a onda de calor intenso que atinge quase todo o Brasil desde a semana passada, o tema virou um dos assuntos mais comentados da Internet. O Google Trends, plataforma que monitora as pesquisas no site, registrou um aumento repentino nas buscas por "memes de calor 2023", "memes sobre calor", "figurinhas de calor" e similares nos últimos sete dias. A tendência reforça o hábito do internauta brasileiro de usar do bom humor e a criatividade como forma de aliviar a tensão do dia a dia.