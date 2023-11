Meta anuncia novidades para ganhar dinheiro no Instagram; confira

Novas oportunidades para monetizar no Instagram foram anunciadas pela Meta nesta segunda-feira (6). A empresa informou que o serviço de assinaturas no Instagram será intensificado. Para isso, haverá um botão de "Assinar" no topo de cada postagem do Feed, facilitando o acesso a informações sobre o serviço. Além disso, os criadores de conteúdo terão a oportunidade de oferecer períodos de teste gratuitos de 30 dias da assinatura. A plataforma também vai oferecer a possibilidade de usar DMs e Stories exclusivos para conquistar novos assinantes, facilitando a interação e fortalecendo as comunidades de assinantes para ganhar dinheiro no Instagram. Saiba mais detalhes das novidades a seguir.

Meta anuncia novidades para monetizar no Instagram, confira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Novidades no recurso de assinaturas do Instagram

Os conteúdos disponibilizados pelos criadores de conteúdo no Instagram serão transmitidos com um botão de redirecionamento direto com a palavra “Assinar”, presente no topo da publicação no feed. Clicando nele, os fãs poderão identificar quais conteúdos exclusivos terão acesso e o valor mensal que será cobrado pela assinatura. Além disso, a Meta disponibilizará DMs e Stories exclusivos para a interação com os assinantes.

Caso o criador opte, o Instagram permitirá um período de testes de 30 dias gratuitos. As novidades se estendem para o Facebook, que também irá promover a assinatura dos fãs aos conteúdos desenvolvidos nos Stories e nos Reels.

Os usuários que desejam contribuir com os criadores devem clicar no botão "Assinar" para visualizar as opções — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Presentes do Instagram disponíveis para mais países

Os presentes do Instagram foram expandidos para diversos países, como Bélgica, Bulgária, Chile, Colômbia, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Países Baixos, Peru, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Áustria.

Os presentes proporcionam aos criadores uma oportunidade de gerar receita adicional, permitindo que os seguidores que apreciam os Reels adquiram estrelas e compartilhem presentes virtuais como forma de apoiar o conteúdo. Para agitar um pouco as coisas, o Facebook irá disponibilizar presentes de fim de ano com caráter temático.

Novo recurso para publis

A Meta também vai simplificar o processo de divulgação de produtos e conteúdos patrocinados no Instagram. Nesse sentido, serão implementadas informações extras sobre elegibilidade de anúncios ao criar Stories. Além disso, as empresas parceiras poderão impulsionar o conteúdo produzido pelos criadores. Para isso, haverá o botão “Permitir que o parceiro de marca impulsione”.

É importante alertar que, no caso de impulsionamento, pode existir a necessidade de ajustar possíveis erros de elegibilidade de anúncios no conteúdo. Por outro lado, a Meta firma seu compromisso em oferecer diversas formas para os criadores se conectarem com o público e ganharem dinheiro. Para isso, a empresa pretende avaliar as diferentes necessidades de monetização dos criadores, dependendo de sua jornada criativa e criar uma variedade de ferramentas para permitir que os criadores lucrem com marcas, fãs e a própria Meta.

Conquistas e mais novidades no Painel profissional

O Painel Profissional do Instagram também foi atualizado. Agora, é possível realizar testes A/B no Reels, experimentando até quatro legendas ou miniaturas para otimizar o desempenho das publicações. Além disso, o hub de Conquistas centraliza os feitos em Educação, Estrelas, Reels e Progresso, oferecendo recompensas por ações como as "Sequências de Reels".

O gerenciamento de conteúdo foi simplificado, permitindo visualizar e gerenciar postagens, Reels e vídeos em um só lugar. Os insights agora compreendem 90 dias, proporcionando uma visão mais aprofundada do desempenho, enquanto métricas aprimoradas de Reels, incluindo alcance específico, pontuação de distribuição e gráfico de retenção de público, oferecem uma compreensão mais detalhada do envolvimento da audiência.

Com informações de Meta e The Verge.

