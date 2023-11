Monster Hunter: conheça sinopse, elenco e trailer do filme de ação

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem é baseado no game homônimo da Capcom e tem roteiro assinado pelo próprio diretor. A seguir, confira mais detalhes de Monster Hunter, como sinopse, elenco e repercussão.

Apesar de estar em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Monster Hunter não teve um desempenho positivo entre o público e a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, o longa-metragem tem nota 5.2, com base em 66 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Paul W. S. Anderson conquistou apenas 44% de aprovação dos críticos.

Para a jornalista Jeannette Catsoulis, do The New York Times, o projeto cinematográfico falha em sua empreitada narrativa, cujo "enredo é do tamanho de um post-it". Já David Erlich, do IndieWire, também segue nessa análise negativa, alegando que "os fãs da série se sentirão enganados por uma abordagem tão extravagante e pouco curiosa de algo que amam, enquanto o resto de nós ficará se perguntando como o material de origem ganhou fãs em primeiro lugar."