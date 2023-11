Mundial de LOL 2023: T1 atropela a Weibo e conquista o tetracampeonato

A T1 superou a Weibo Gaming e se sagrou campeã do Mundial de LOL 2023 neste domingo (19). A série melhor de cinco partidas (MD5) aconteceu na arena Gocheok Sky Dome, em Seul, na Coreia do Sul, e contou com uma enorme torcida apoiando o esquadrão da casa. Da rota superior à rota inferior, a equipe sul-coreana não deu espaços para a Weibo, anulou sem dificuldades os principais jogadores do time rival e sobrou com uma vitória convincente por 3-0.

Com a vitória, tanto a T1 como o astro Lee "Faker" Sang-hyeok se sagraram tetracampeões mundiais de League of Legends, enquanto os demais jogadores levantaram a taça pela primeira vez em suas carreiras. O time campeão ainda ficou com a maior fatia da premiação total de US$ 2,225 milhões (cerca de R$ 11,125 milhões). A seguir, confira como foi a série entre T1 e Weibo e a classificação final do Mundial de LOL 2023.

T1 conquistou o tetracampeonato após atropelar a Weibo na final do Mundial de LOL 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Jogo 1

O draft do primeiro jogo já mostrou algumas adaptações em ambos os times. Para começar, a bot lane da Weibo optou pela dupla Senna e Tahm Kench, dois campeões que eles não haviam jogado no mundial até então. Ainda vale destacar a Ahri nas mãos de Lee "Faker" Sang-hyeok, que havia jogado apenas de Orianna, Azir e Sylas na competição. Observando as escolhas como um todo, ficou evidente que a Weibo sacrificou seu early game, por conta das desvantagens de campeões em cada rota, com o objetivo de focar suas atenções para os próximos estágios da partida.

T1 x Weibo – Escolhas do Jogo 1 T1 Campeões Weibo Campeões Zeus Yone TheShy Aatrox Oner Lee Sin Weiwei Maokai Faker Ahri Xiaohu Jayce Gumayusi Kalista Light Senna Keria Renata Glasc Crisp Tahm Kench

Apesar da vantagem no começo, a T1 encontrou dificuldades. Choi "Zeus" Woo-je (Yone) e Moon "Oner" Hyeon-joon (Lee Sin) tentaram muitas jogadas agressivas, mas a maioria foi frustrada pelo ótimo começo de Wei "Weiwei" Bohan (Maokai). A Weibo realizou uma partida de respostas, apenas jogando na defensiva e aguardando pelos erros da T1. Essa estratégia funcionou para manter o ouro empatado durante a maior parte do early game, mas, em contrapartida, a equipe sul-coreana fez quase todos os objetivos neutros sem contestação.

E foi aos 21 minutos que o jogo começou a desandar para a Weibo. Após tantas tentativas frustradas de iniciar lutas, a T1 encontrou o caminho após a própria adversária fazer o dragão e soube aproveitar o poder de sua composição. Com a vantagem adquirida, a T1 teve o espaço para vencer uma nova batalha, agora pelo Barão, e assumir de vez o controle da partida. O duelo se encerrou aos 30 minutos, após a equipe da casa conquistar a alma do Dragão das Nuvens e mais um Barão, mais do que o suficiente para empurrar a Weibo para a base e derrubar o nexus.

Oner buscou ditar o ritmo da partida e, apesar de algumas frustrações nos primeiros minutos, liderou a T1 à vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Jogo 2

Para o segundo jogo, a Weibo buscou se adaptar ao estilo apresentado pela T1 no primeiro jogo da série. Como o Yone de Choi "Zeus" Woo-je havia sido muito impactante, ele foi banido pela equipe chinesa para tentar dar mais espaço ao Aatrox de Kang "TheShy" Seung-lok na rota superior. Ao mesmo tempo, Wang "Light" Guangyu ficou com a Kalista, campeã que Lee "Gumayusi" Min-hyeong jogou no primeiro duelo, e Li "Xiaohu" Yuanhao optou pela Ahri que Lee "Faker" Sang-hyeok havia jogado anteriormente. Pelo lado da T1, apenas Ryu "Keria" Min-seok repetiu sua escolha.

T1 x Weibo – Escolhas do Jogo 2 T1 Campeões Weibo Campeões Zeus Gwen TheShy Aaatrox Oner Nocturne Weiwei Maokai Faker Sylas Xiaohu Ahri Gumayusi Draven Light Kalista Keria Renata Glasc Crisp Senna

Dessa vez, a T1 não tinha vantagem em todo o mapa no early game. Em especial, por conta da rota inferior e as dificuldades que o Draven encarou contra a Senna. No entanto, a dupla de topo e selva da equipe da casa seguiu muito confortável, com Moon "Oner" Hyeon-joon (Nocturne) invadindo Wei "Weiwei" Bohan (Maokai) a todo o momento, e Zeus (Gwen) atormentando a vida de TheShy (Aatrox), indo contra às intenções da própria Weibo de tentar deixar seu top laner mais livre na rota.

As esperanças da Weibo diminuíram quando Gumayusi (Draven) pegou um abate e encurtou a desvantagem que tinha contra Light (Kalista). Além do ouro, a execução da T1 nas lutas beirou a perfeição, ao mesmo tempo que a Weibo não conseguia encaixar sua composição e ainda colecionava jogadas duvidosas durante o confronto. A equipe da casa jogou com calma, dominou por completo os adversários e fechou a partida aos 29 minutos com um placar absurdo de 14-1 em abates.

Zeus voltou a dominar TheShy na rota superior e levou ainda mais tranquilidade para a T1 no duelo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Jogo 3

Houveram muitas escolhas diferentes para o terceiro jogo, mas o destaque ficou para jogadores escolhendo campeões que são, praticamente, as principais escolhas de seus respectivos rivais de rotas. Choi "Zeus" Woo-je escolheu o Aatrox para encarar o Kang "TheShy" Seung-lok, que tem esse personagem como um de seus favoritos. Ao mesmo tempo, na rota do meio, Li "Xiaohu" Yuanhao optou pelo Azir, uma das marcas registradas atualmente de seu rival Lee "Faker" Sang-hyeok, que jogou de Akali pela primeira vez no Mundial de LOL 2023. Apenas Moon "Oner" Hyeon-joon repetiu a escolha com seu Lee Sin .

T1 x Weibo – Escolhas Jogo 3 T1 Campeões Weibo Campeões Zeus Aatrox TheShy Kennen Oner Lee Sin Weiwei Bel'Veth Faker Akali Xiaohu Azir Gumayusi Xayah Light Varus Keria Rakan Crisp Bardo

E foi o próprio Oner (Lee Sin) quem achou o first blood em um excelente gank para cima de TheShy (Kennen), mas Wei "Weiwei" Bohan (Bel'Veth) respondeu rapidamente com abates tanto na rota inferior como na rota superior. Por sinal, Weiwei (Bel'Veth) se mostrou muito mais eficiente no early game e foi capaz de assustar a T1. Contudo, aos 11 minutos, Ryu "Keria" Min-seok (Rakan) iniciou uma luta de forma fenomenal em batalha pelo segundo dragão e freou todo o ímpeto que a equipe chinesa vinha mostrando até então.

Keria (Rakan) seguiu sendo o líder da T1, chamando a responsabilidade e abrindo o espaço para seu time vencer as lutas, enquanto Faker (Akali) aproveitava do espaço com jogadas espetaculares. O primeiro Barão para a T1 veio aos 20 minutos, um ponto do jogo em que a Weibo já se mostrava muito abatida e cometia erros com mais frequência. Com a alma do dragão, a T1 dominou o duelo e chegou à vitória aos 25 minutos de partida para confirmar o tetracampeonato mundial.

Faker conquistou seu tetracampeonato mundial — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Sobre o Mundial de LOL 2023

O campeonato mundial de League of Legends, também chamado de "Worlds", começou no dia 10 de outubro e se encerrou neste domingo (19). Ao todo, foram 22 equipes participantes, sendo a LOUD a única representante do Brasil na competição. O mundial teve três fases, Play-In, fase suíça e os playoffs, onde os oito times sobreviventes decidiram o título em uma chave de eliminação simples. Vale lembrar que a premiação total foi de US$ 2,225 milhões (cerca de R$ 11,125 milhões). Na tabela abaixo, você confere como ficou a classificação final:

Mundial de LOL 2023 – Classificação Final Colocação Equipes Premiação 1° T1 US$ 445 mil (R$ 2,225 milhões) 2° Weibo Gaming US$ 333,75 mil (R$ 1,668.75 milhão) 3°-4° Bilibili Gaming e JD Gaming US$ 178 mil (R$ 890 mil) 5°-8° Gen.G Esports, NRG, KT Rolster e LNG Esports US$ 100,125 mil (R$ 500,625 mil) 9°-11° Dplus, Fnatic e G2 Esports US$ 72,312.5 mil (R$ 361,562.5 mil) 12°-14° Cloud9, MAD Lions e GAM Esports US$ 61,187.5 mil (R$ 305,937.5 mil) 15°-16° Team Liquid e Team BDS US$ 50,062.5 mil (R$ 250,312.5 mil) 17°-18° Team Whales e PSG Talon US$ 38,837.5 mil (R$ 194.187.5 mil) 19°-20° LOUD e CTBC Flying Oyster US$ 33,375 mil (R$166,857 mil) 21°-22° Rainbow7 e DetonatioN FocusMe US$ 22,25 mil (R$ 111,25 mil)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

