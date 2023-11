Mundial de LOL 2023: veja tabela e resultados dos playoffs

O Mundial de LOL 2023 chegou nos playoffs, o momento mais decisivo da competição. A fase final acontece entre os dias 2 e 19 de novembro na cidade de Busan, Coreia do Sul. Entre todas as 22 equipes que se classificaram para o torneio, apenas oito restaram para duelar pelo principal título do competitivo de League of Legends e pela maior fatia da premiação total de US$ 2,225 milhões (cerca de R$ 11 milhões). Todos os jogos são transmitidos com narração em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, a tabela e todos os resultados dos playoffs.