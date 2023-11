MythForce: veja história e gameplay do roguelike de desenho animado

👉 Quais jogos para PC são leves? Saiba no Fórum TechTudo

MythForce faz referência a desenhos antigos da TV, como He-Man, Thundercats, She-Ra, Caverna do Dragão e afins, tanto em sua gameplay quanto nos visuais. Os jogadores têm à disposição armas lendárias e poderes mágicos para enfrentar hordas de inimigos, que se localizam em masmorras geradas proceduralmente.

O jogo oferece quatro heróis únicos que devem unir forças para enfrentar as forças do mal e salvar o mundo. São eles:

MythForce combina elementos de espada e feitiçaria com combates imersivos em primeira pessoa, proporcionando uma jornada por masmorras de fantasia em um castelo de desenho animado colorido. Desenvolvido com o Unreal Engine, seu estilo de arte é único e o combate é baseado em ação em tempo real.

Além da exploração solitária, MythForce permite jogar em modo cooperativo para até quatro usuários. Trabalhar em equipe é essencial para superar obstáculos, derrotar chefes formidáveis e explorar o mundo diversificado do jogo. Afinal, a morte significa recomeçar quase do zero.