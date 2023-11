Netflix admite ter feito filmes ruins e diz ter prezado por quantidade; veja mais

De acordo com Stuber, a estratégia da Netflix era lançar pelo menos uma grande produção de filme por semana. Isso acontecia desde 2020, quando o streaming adotou a postura mais agressiva de lançamentos. “Por um tempo, queríamos ter certeza de que tínhamos produções suficientes. Precisávamos de volume”, justificou Scott Stuber, na entrevista. A consequência disso é que, de lá para cá, diversas produções tiveram recepções negativas em sites especializados, como o Metacritic e o Rotten Tomatoes. A sequências de A Barraca do Beijo por exemplo, tiveram médias abaixo de 4 no Metacritic. Já no Rotten, ambos os filmes têm menos de 40% de aprovação da crítica e público.