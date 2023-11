Nier Replicant: história, gameplay e requisitos da prequel de Nier: Automata

O jogo traz um gameplay de ação frenética e RPG com a história de um jovem que tenta salvar sua irmã de uma terrível doença. Nier Replicant está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e PC (via R$ 249,90), além de estar incluso na PS Plus Extra e Deluxe. Confira, a seguir, tudo sobre o game.

Há um pouco de confusão entre nomes e versões do jogo. Apesar de Nier Replicant ver.1.22474487139... ser inédito no ocidente, usuários encontrarão muitas semelhanças do game com "Nier", lançado em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360. Isso acontece porque no Japão o primeiro título da saga foi lançado em duas versões: Replicant e Gestalt, esse último que foi disponibilizado no ocidente. Em Gestald, o protagonista era o pai de Yonah, porém o gameplay e o mundo do jogo têm a mesma base.