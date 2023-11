Nintendo Switch: os melhores lançamentos de games de 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Este foi o game mais esperado dos últimos anos e o mais festejado do primeiro semestre. Sequência direta do aclamado TLoZ: Breath of the Wild, ele expande o mundo aberto de Hyrule com regiões subterrâneas e exploração de ilhas e montanhas flutuantes. Link tem acesso a novas habilidades que permitem interagir com os cenários como nunca, além de criar veículos, armas e outras traquitanas explorando a física do game.

Metroid Prime Remastered

Remasterização do clássico Metroid Prime, que levou a caçadora de recompensas Samus Aran a uma aventura em primeira pessoa, logo depois do primeiro título da franquia. Há muitos inimigos para abater com o canhão no braço da personagem, mas também muita exploração, trechos de plataforma, quebra-cabeças e segredos.

Fire Emblem Engage

Novo game da clássica série de RPG estratégico da Nintendo, explorando uma trama no passado, quando o continente de Elyos se encontra prestes a entrar em uma era de trevas. No papel de um guerreiro dragão, o jogador precisa reunir um exército de aliados para derrotar os inimigos com a ajuda dos Emblem Rings, anéis que permitem conectar-se à alma de antigos heróis.

Disney Illusion Island

Mickey e amigos vão explorar uma ilha misteriosa para recuperar três livros místicos, capazes de salvar o mundo. Os personagens ganham habilidades especiais conforme você avança em plataformas, quebra-cabeças e inimigos divertidos. Tem modo cooperativo para até quatro jogadores

Pikmin 4

Além do remaster de Pikmin 1+2, o Switch recebeu Pikmin 4, nova aventura que funciona como um recomeço para a franquia, combinando o visual encantador com jogabilidade muito desafiadora, com exploração, gerenciamento de recursos, estratégia em tempo real e quebra-cabeças, com ajuda dos fofinhos Pikmins.

Detective Pikachu Returns

O Pokémon elétrico mais fofo do mundo retorna para investigar uma série de casos, ao lado de Tim, seu parceiro humano. O jogador vai procurar pistas, investigar cenas, interrogar outros monstrinhos e anotar tudo no caderno para chegar a conclusões, com ajuda de alguns Pokémons de talentos especiais.

Hellboy: Web of Wyrd

Jogo no estilo roguelike de ação com o famoso demônio dos quadrinhos, criado por Mike Mignola. O anti-herói vai enfrentar inimigos usando sua Mão Direita da Perdição e também atirando com armas de fogo, para uma combinação entre combates corpo a corpo e de longo alcance, tentando manter-se vivo entre os planos de existência da Casa Borboleta.

Octopath Traveler 2

JRPG com gráficos pixelados em HD-2D (gráficos retrô 2D com modelos e efeitos 3D) e combate em turnos em um mundo de fantasia. Essa é a sequência do aclamado jogo de 2018, em que o jogador assume o controle de um grupo com oito personagens, cada um com suas histórias e habilidades. A nova história se passa em Solistia, uma terra dividida em dois continentes, onde o jogador pode explorar cenários com bastante liberdade.

Super Mario Bros. Wonder

Grande lançamento da Nintendo no segundo semestre, Super Mario Bros. Wonder revoluciona a jogabilidade clássica dos jogos do encanador. O formato de plataforma é o mesmo, mas Mario, Luigi, Princesa Peach, Toad e os outros personagens contam com novos power-ups, como a Wonder Flower, que cria efeitos inesperados neles e mecânicas inéditas nas fases, onde a magia dá o tom. E sim, está no jogo o power-up que transforma Mario & cia. em poderosos elefantes.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Além de Wonder, os fãs do encanador têm mais um lançamento pela frente: o remake de Super Mario RPG, que saiu lá em 1996 para Super Nintendo. A empresa promete modernizar o game e apresentar uma história inusitada no Reino dos Cogumelos. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars será lançado em 17 de novembro para Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy

Outro lançamento para o final do ano é, finalmente, Hogwarts Legacy para o Switch. Os fãs do universo de Harry Potter terão a chance de se tornar um aluno da escola de magia, em um RPG de mundo aberto que permitirá visitar salões, dormitórios e locais conhecidos dos filmes e livros. A trama do jogo se passa 100 anos antes da saga dos livros e filmes principais e o jogador vai criar seu próprio personagem. Está previsto para 14 de novembro.