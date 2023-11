Novo Inspiron 15: conheça o novo notebook da Dell para economizar na Black Friday

O Novo Inspiron 15 é um notebook recém-lançado pela Dell ideal para estudos, dia a dia, jogos leves e até trabalho. O laptop é uma excelente opção para quem quer economizar nesta Black Friday, já que aparece com descontos de até R$ 800 e preços que partem de R$ 5.498 . Até o fim de novembro, a Dell traz ofertas exclusivas e vantagens como atendimento consultivo via chat e WhatsApp, opção de pagamento em até 12x sem juros e frete grátis.

O dispositivo traz como destaque a 13ª geração do Intel Core i7, processador de alto desempenho indicado para concluir tarefas mais pesadas de maneira rápida. Além disso, vem com Windows 11, sistema operacional que facilita o dia a dia dos usuários. Veja a seguir mais detalhes sobre o novo Inspiron 15.

Novo Dell Inspiron 15 vem com Windows 11, sistema da Microsoft que facilita o seu dia a dia — Foto: Divulgação

Facilite o dia a dia com o Windows 11

Uma das principais comodidades do novo Inspiron 15 é o Windows 11. O sistema operacional da Microsoft possui um design intuitivo e pesquisa universal, facilitando a busca por programas e arquivos, por exemplo.

Ele também tem fácil organização, desempenho mais veloz e novos recursos para desbloquear a produtividade e a criatividade. Além disso, é um sistema que traz segurança para deixar seus dados protegidos.

Windows 11 tem fácil organização, desempenho mais veloz e novos recursos para desbloquear a produtividade e a criatividade — Foto: Divulgação

Versatilidade

O Novo Inspiron 15 é um notebook que atende a vários tipos de demanda. Sua ficha técnica pode ser indicada para quem busca laptops para produtividade e também para jogos mais leves, o que faz com que o dispositivo seja extremamente versátil e acompanhe o usuário ao longo de todo o dia.

Os novos notebooks Inspiron 15 contam com quatro versões distintas para atender desde quem procura opções de custo-benefício até clientes que querem uma máquina de alto desempenho. Elas podem ser conferidas diretamente no site da Dell por meio deste link.

Novo Inspiron 15 apresenta ficha técnica que pode ser indicada para quem busca laptops para produtividade e também para jogos — Foto: Divulgação

Todas as variantes contam com Intel Core i7 de 13ª geração, memória RAM de 16 GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s, expansível até 16 GB (2 slots soDIMM), placa de vídeo NVIDIA GeForce MX550 2 GB GDDR6, teclado retroiluminado, numérico e em português, com leitor de impressão digital, uma tela Full HD de 15,6 polegadas e uma elegante cobertura de alumínio na tampa superior.

Os consumidores ainda podem escolher modelos com SSD de 512 GB ou de 1 TB, com Windows 11 Home ou Windows 11 Pro e tela com touch.

Conforto e Comodidade

A linha do Novo Inspiron 15 ainda apresenta uma webcam integrada com resolução Full HD para transmitir uma imagem nítida em chamadas com amigos e parentes e também é integrada com dois microfones digitais.

Outra vantagem é que o notebook vem com o software Dell ComfortView, um programa que ajuda a reduzir as emissões nocivas de luz azul para manter os olhos confortáveis mesmo após longas horas de visualização da tela.

Novo Inspiron 15 apresenta uma webcam integrada com resolução Full HD — Foto: Divulgação

Sustentabilidade

A Dell está atenta aos cuidados com o meio ambiente, por isso, o Novo Inspiron 15 foi projetado com material sustentável. O notebook usa embalagens feitas de material 100% reciclado e renovável, além de ser 100% reciclável.