Nubank lança recurso que bloqueia ligação de falsa central de atendimento

O Nubank lançou nesta segunda-feira (13) um novo recurso de segurança Alô Protegido que bloqueia o recebimento de ligações de falsas centrais de atendimento. O objetivo da ferramenta é servir como uma camada adicional de proteção do app e uma tentativa de impedir o contato de clientes com criminosos que se passam por atendentes do banco digital. Durante a chamada, as vítimas compartilham informações bancárias sigilosas por telefone e acabam sofrendo prejuízos financeiros. A iniciativa partiu da campanha #PareceMasNãoÉoNubank, desenvolvida pela própria empresa a fim de conscientizar usuários sobre potenciais riscos de ações enganosas sobre o banco. A seguir, veja mais detalhes da novidade.

A ferramenta Alô Protegido está disponível inicialmente para usuários com aparelhos Android e funciona de maneira automatizada como um alerta inteligente. Atualmente, criminosos conseguem disparar chamadas telefônicas camufladas, nas quais eles substituem um número qualquer pelo telefone oficial do Nubank. Toda a vez que o usuário receber uma ligação suspeita, o app do Nubank reconhecerá o uso indevido do número da instituição e bloqueará a chamada.

Para ativar a ferramenta, não é preciso o download de qualquer aplicativo alternativo. Basta acessar o app do Nubank e clicar no menu "Segurança". Depois, toque na opção "Alô Protegido". Em seguida, selecione o campo de ativação e clique no botão "Permitir". Depois de realizada a ação, o recurso estará ativado e será capaz de gerenciar as chamadas e interceptar ligações suspeitas.

O Alô Protegido do Nubank é o primeiro serviço desse tipo de proteção elaborado por uma empresa do ramo financeiro no mundo. É válido ressaltar que em casos de ligações suspeitas, o usuário deve encerrá-las e buscar logo em seguida orientações com os canais oficiais da instituição. Além disso, a empresa relembra que não solicita qualquer tipo de operação de download de programas e trocas de senhas durante ligações.

