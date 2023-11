Nucoin Explorer: Nubank lança painel com métricas da moeda digital; confira

📝 O Nubank tem conta conjunta? Como abrir? Confira no Fórum do TechTudo

Os usuários podem acompanhar o funcionamento do programa, ganhar recompensas e tomar decisões relacionadas à administração dos tokens recebidos. A expectativa é que o painel evolua gradualmente, oferecendo mais funcionalidades ao longo do tempo.

Segundo o gerente geral do Nucoin, Fernando Czapski, "o Nucoin Explorer é mais uma etapa de evolução do Nucoin, garantindo maior transparência aos usuários do programa de fidelidade, que são os verdadeiros donos dos Nucoins e que podem acompanhar o funcionamento do programa de forma jamais feita no mercado de fidelidade.”