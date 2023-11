O Melhor Natal de Todos: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme O Melhor Natal de Todos estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (16) e já é um dos destaques da plataforma, ocupando a segunda posição do Top 10. Com direção de Mary Lambert e estrelado por Heather Graham e Brandy Norwood, a trama desse comédia romântica natalina segue duas amigas que, durante o Natal, tentam provar uma a outra que suas respectivas vidas são perfeitas.

Com roteiro assinado por Todd Calgi Gallicano e Charles Shyer, o longa-metragem, de quase uma hora e meia de duração, é uma produção original do streaming vermelho. Pensando nisso, se você adora as comemorações de fim de ano e já quer entrar no clima, confira, a seguir, mais detalhes do mais novo filme natalino da Netflix.

Comédia romântica é estrelada por Brandy Norwood e Heather Graham, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de O Melhor Natal de Todos

A trama dessa comédia romântica gira em torno das amigas Charlotte Sanders (Graham) e Jackie Jennings (Norwood) que, há anos, têm certas rivalidades entre si, apesar da amizade. Isso acontece principalmente por conta de Jackie, que faz questão de exibir sua vida perfeita. No entanto, graças à uma reviravolta do destino, Charlotte e sua família acabam parando na porta da amiga dela na véspera do Natal, o que pode provar que, às vezes, as aparências enganam.

Elenco

Além de Heather Graham (Se Beber, Não Case!) e Brandy Norwood (Sempre no Coração) nos papéis das protagonistas Charlotte Sanders e Jackie Jennings, respectivamente, o elenco de O Melhor Natal de Todos ainda é composto por nomes como Jason Biggs (American Pie: O Casamento) vivendo Rob Sanders, Matt Cedeño (O Treinador Mortal) dando vida a Valentino, Madison Skye Validum (Um Chamado Natalino) como intérprete de Beatrix Jennings e Abby Villasmil (Natal Entre Vizinhos) como Dora Sanders.

Novo longa natalino do streaming tem direção de Mary Lambert — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Apesar de estar em alta entre os assinantes da Netflix, o filme O Melhor Natal de Todos não teve um desempenho satisfatório entre a imprensa especializada. Prova disso é a performance do longa-metragem nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, onde a produção tem nota 4.9, enquanto no Rotten Tomatoes apenas 40% de aprovação dos críticos.

Para a jornalista Claire Shaffer, do The New York Times, o projeto não oferece nenhuma inovação no roteiro, que foca em um "enredo repleto dos previsíveis temas natalinos". Já Benjamim Lee, do The Guardian, também segue nessa mesma linha negativa, afirmando que parece "mais um longa de trechos que nunca duram o suficiente para serem definidos como cenas."

Confira o trailer de O Melhor Natal de Todos:

