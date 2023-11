O que assistir na Netflix hoje? 5 sugestões de bons filmes para ver no domingo

O que assistir na Netflix ? Essa é uma dúvida que passa na cabeça de muitas pessoas quando chega o final de semana. Com tantos lançamentos chegando ao catálogo da plataforma, fica até difícil escolher o que assistir primeiro. Títulos recentes, como o suspense O Assassino e a comédia francesa As Ladras, são alguns exemplos de filmes que vêm se destacando no streaming. Contudo, também vale a pena dar uma chance a título aclamados que já fazem parte do catálogo há um tempo.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com algumas dicas de boas produções de diferentes gêneros disponíveis na plataforma. Lembrando que em cada dica você poderá checar as notas da crítica e público disponíveis nos sites agregadores IMDb e Rotten Tomatoes, além de informações sobre elenco e enredo. Confira!

Longa de suspense noir, O Assassino, é estrelado pelo ator Michael Fassbender — Foto: Divulgação/Netflix

1. O Assassino

Boa pedida para os fãs de suspensee e lançado na última semana, esse suspense noir segue um homem solitário e frio (Michael Fassbender) que atua como um assassino de aluguel livre de escrúpulos ou arrependimentos. No entanto, após quase morrer durante uma missão, o protagonista inesperadamente começa a desenvolver consciência de seus atos e é no meio dessa crise psicológica que o personagem terá de enfrentar seu último chefe em uma verdadeira caçada internacional por vingança.

Liderando o Top 10 do streaming, o trabalho de David Fincher ainda traz um elenco de peso, com nomes como Tilda Swinton e a atriz brasileira Sophie Charlotte. Sobre o desempenho, a produção vem tendo uma performance positiva. No IMDb, por exemplo, o longa debutou com nota 7, com base em 38 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o filme angariou 85% de aprovação dos críticos.

2. As Ladras

Essa comédia de ação acompanha a dupla Carole (Mélanie Laurent) e Alex (Adèle Exarchopoulos), duas amigas e ladras profissionais que, depois de muitos anos cansadas ​​da vida em fuga, decidem se aposentar da vida do crime. No entanto, antes disso acontecer, elas resolvem participar de seu último grande roubo juntas ao lado de uma nova comparsa chamada Sam (Manon Bresch). E é nesta nova aventura que o trio irá vivenciar algo diferente de tudo o que já fizeram antes.

Com direção de Mélanie Laurent, a produção ocupa a terceira posição do Top 10 da Netflix e possui uma repercussão mediana. No agregador IMDb, por exemplo, a produção francesa tem nota 5.7, com base em 2,9 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 64% de aprovação dos críticos.

Longa é estrelado por Manon Bresch, Adèle Exarchopoulos e Mélanie Laurent, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

3. Amor à Primeira Vista

Baseado no best-seller A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da autora estadunidense Jennifer E. Smith, esse romance, estrelado por Ben Hardy e Haley Lu Richardson, segue um jovem casal de estranhos que sente uma inesperada conexão ao se conhecerem acidentalmente em um aeroporto.

Dirigido por Vanessa Caswill e com roteiro assinado por Katie Lovejoy, o longa-metragem teve um bom desempenho entre o público, com nota 6.8 no agregador IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes conquistou 72% de aprovação dos críticos.

Amor à Primeira Vista é uma adaptação da obra de Jennifer E. Smith — Foto: Divulgação/Netflix

4. Hereditário

Esse terror, lançado em 2018, é o primeiro longa do diretor Ari Aster (Midsommar) para a produtora A24, e tornou-se um clássico moderno por aliar o suspense sugestivo e gradual alinhado com cenas e atuações impactantes. A trama aqui, estrelada por Toni Collette, Milly Shapiro e Alex Wolff, segue os Graham que, após a perda da matriarca da família, começam a desvendar segredos enigmáticos e cada vez mais aterrorizantes sobre seus ancestrais. Contudo, ao tentarem fugir do destino sinistro que herdaram, situações trágicas começam a ocorrer.

Considerado um enorme sucesso entre o público e os fãs do gênero de terror, o longa também se destaca em relação à imprensa especializada. No IMDb, a produção americana tem nota 7.3, com base em 361 mil considerações, enquanto no agregador Rotten Tomatoes ela conquistou 90% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Hereditário é um sucesso de crítica, com 90% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/IMDb

5. Nimona

Com Chloë Grace Moretz e Riz Ahmed no elenco de vozes, esse longa animado é baseado no best-seller homônimo de ND Stevenson, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, e traz uma trama repleta de aventuras, já que acompanha um cavaleiro que, para provar sua inocência, pede ajuda a uma jovem que um dia jurou matar.

Com uma recepção positiva entre o público e a crítica especializada, o longa de fantasia, que conta com direção de Nick Bruno e Troy Quane, tem nota 7,6 no IMDb, tendo como base 34 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a animação tem uma taxa de aprovação de 94%, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Nimona é a mais nova adaptação animada da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Com informações de IMDb, Netflix e Rotten Tomatoes

