O que é login? 12 termos que você precisa conhecer para usar a Internet

O mundo da Internet é cheio de termos que podem confundir os usuários. Embora a tecnologia esteja cada vez mais presente na vida dos brasileiros, expressões como login, URL , lixo eletrônico e VPN ainda são desconhecidas por grande parte dos internautas. No entanto, a maioria dessas palavras, inclusive, tem significado bastante simples e já são utilizadas mesmo por aqueles que não as conhecem. Por isso, para tirar todas as dúvidas, o TechTudo reuniu doze termos que você precisa dominar para usar a Internet.

Siglas e expressões na web podem deixar usuários confusos — Foto: Reprodução/Canva

1. O que é login?

"Fazer login" em sites, contas online e redes sociais ou desbloquear um celular são processos que já fazem parte do cotidiano dos usuários, mas muita gente não sabe o que a expressão significa. Na computação, o termo se refere ao procedimento que permite acessar um espaço seguro, como um sistema operacional, aplicativo, serviços ou páginas na web. Em outras palavras, é o momento em que o internauta fornece alguns dados – geralmente nome ou e-mail e senha – para entrar em uma conta online ou acessar os dados de um dispositivo. Cada sistema tem seus próprios requisitos de credenciais. A autenticação por biometria, por meio de digital ou reconhecimento facial, por exemplo, também é uma forma de liberação de acesso comum.

Login ou logon é o processo de autenticação para acessar um sistema ou dispositivo privado — Foto: Reprodução/Canva

2. O que é URL?

A sigla URL significa "Uniform Resource Locator" (ou Localizador Uniforme de Recursos, em tradução livre). Trata-se de um termo utilizado para descrever o endereço de um site, como "http://www.techtudo.com.br". Nesse caso, o item "http" indica o protocolo e a expressão "techtudo" representa o domínio da página. Em outras palavras, o termo se refere aos caracteres que digitamos na barra superior dos navegadores para acessar um site, uma funcionalidade ou um arquivo específico na Internet.

URL é o endereço que permite acessar páginas na web por meio de navegadores — Foto: Reprodução/Canva

3. O que são upload e download?

Os termos em inglês se referem a processos bastante comuns na internet. Download significa "baixar", em livre tradução para o português, e se refere ao processo de transferir dados ou arquivos de um servidor remoto para um dispositivo local, como computador, celular ou tablet. É o que acontece quando salvamos um anexo enviado por e-mail ou fotos e vídeos coletados na web. O termo “upload” significa a ação inversa, ou seja, ocorre quando um dispositivo local envia dados e arquivos para um servidor remoto, como imagens postadas em redes sociais, documentos criados no computador e armazenados em nuvens ou vídeos enviados para o YouTube.

Um upload acontece quando um dispositivo local envia informações para um servidor remoto — Foto: Reprodução/Canva

4. O que são hardware e software?

Hardware e software até parecem termos complexos, mas fazem parte do dia a dia de todos que utilizam computadores, celulares, câmeras e smart TVs. O hardware representa a parte física dos equipamentos, incluindo placas de vídeo, processadores, chips, chips e mouses. Em outras palavras, são os objetos concretos que utilizamos.

Já o software pode ser entendido como tudo aquilo que acessamos por meio desses dispositivos, como ferramentas digitais, programas, sistemas operacionais e outros. De forma resumida, software é a “mente” que comanda a máquina por meio de instruções, códigos e dados processados pelos circuitos do hardware.

Aparelhos e dispositivos físicos são hardwares, enquanto os arquivos e dados que acessamos correspondem ao software — Foto: Reprodução/Canva

5. O que é VPN?

A VPN é um serviço bastante útil para quem busca mais segurança digital. A sigla significa "virtual private network" ("rede privada virtual", em livre tradução) e é uma tecnologia muito utilizada por empresas e profissionais que precisam interagir online. Alguns usuários também utilizam VPN para navegar na Internet como se estivessem em outros países, o que permite acessar conteúdos indisponíveis na região, como filmes e séries em serviços de streaming.

VPN é um serviço que fornece conexão mais segura — Foto: Privecstasy/Unsplash

6. O que é metaverso?

Metaverso é um ambiente virtual 3D em que usuários podem interagir e realizar diversas atividades, utilizando avatares personalizados. O termo surgiu em 1992, no livro de ficção científica "Snow Crash", do autor norte-americano Neal Stephenson. Na obra, os personagens utilizam o mundo digital para fugir de uma realidade distópica. A expressão ficou mais conhecida quando Mark Zuckerberg anunciou a mudança do nome da empresa Facebook para Meta, mas esses mundos digitais não surgiram agora. Jogos na web, como Habbo e Second Life, criados nos anos 2000, já contavam com suas próprias realidades virtuais. No metaverso, usuários podem criar suas versões digitais, explorar ambientes, participar de atividades profissionais e sociais e produzir conteúdo.

Metaverso engloba todos os aspectos da vida, de entretenimento a trabalho — Foto: Divulgação/Facebook

7. O que é lixo eletrônico?

A medida em que a tecnologia avança, mais dispositivos e equipamentos se tornam ultrapassados e são jogados fora. O processo, conhecido como e-waste, pode parecer banal, mas tem impactos significativos no meio ambiente. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), há países em que 60% a 90% da população faz o descarte incorreto do lixo eletrônico. Esses altos índices são preocupantes, já que esses detritos podem poluir o ar, o solo e as águas e prejudicar a fauna e a biodiversidade.

A liberação de gases e metais tóxicos na natureza ainda pode causar doenças respiratórias, que podem ser leves, como bronquite e rinite, ou graves, como diferentes tipos de cânceres, causados pela contaminação por mercúrio e níquel. Para evitar danos como esse, é recomendável fazer o descarte correto desse objetos, revendê-los ou reciclá-los.

O e-waste, como é chamado o lixo eletrônico, impacta o meio ambiente — Foto: Reprodução/Unsplash/John Cameron

8. O que é podcast?

Podcasts são programa de áudio que podem ser baixados da Internet ou reproduzidos em serviços de streaming. Ao contrário das rádios tradicionais, esse tipo de conteúdo pode ser acessado sob demanda, no horário que o ouvinte quiser. Diversos sites e aplicativos permitem ouvir conteúdos gratuitamente.

O formato tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, multiplicando acessos no Spotify e gerando cortes que circulam em redes sociais, como Instagram e TikTok. Organizados em uma série de episódios, os programas podem abordar diversos assuntos, como política, entretenimento, esportes e comportamento.

Podcasts são programas de áudio online — Foto: Reprodução/Unsplash

9. O que é NFT?

NTF é a sigla para "Non-fungible Token" ("token não-fungível", em tradução livre) e funciona como uma espécie de "certificado" que atesta a originalidade e o uso exclusivo de bens e produtos digitais. O recurso pode ser aplicado em imagens, vídeos, músicas, jogos e até memes e posts em redes sociais. A validação desses ativos acontece por meio de blockchain (ou cadeia de dados), tecnologia que permite armazenar informações em blocos de dados protegidos por assinaturas digitais. Apesar de parecer uma funcionalidade inusitada, os NFTs geram um mercado bastante lucrativo, servindo de base, por exemplo, para a circulação criptomoedas, como o Bitcoin.

10. O que é o Power BI?

O Power BI é uma plataforma para business intelligence (ou inteligência de negócios, em livre tradução), desenvolvida pela Microsoft. O programa permite visualizar, coletar e modelar informações de forma interativa, utilizando diversas fontes, como banco de dados, serviços online e planilhas. O software também permite que usuários visualizem esses conteúdos por meio de gráficos, tabelas dinâmicas e mapas. Também é possível limpar, reconfigurar e combinar dados para analisá-los de forma mais prática e assertiva. Relatórios e painéis podem ser compartilhados com colegas, controlando quem pode acessar os dados e interagir com as visualizações. O Power BI possui Integração com outras ferramentas da Microsoft, como o Excel, o Azure e o Office 365.

Power BI é uma plataforma desenvolvida pela Microsoft — Foto: Reprodução/Microsoft

11. O que é live NPC?

Quem costuma navegar nas redes sociais provavelmente já se deparou com transmissões ao vivo de pessoas vestidas como personagens de videogame, repetindo bordões e movimentos robóticos. O fenômeno é conhecido como live NPC, sigla para non-playable character (personagem não jogável, em tradução literal) — ou, em outras palavras, os "figurantes" que aparecem nos jogos. Na vida real, streamers simulam esses comportamentos em troca de presentes ou dinheiro. Cada item recebido gera uma reação diferente e, por meio dessas doações, os espectadores controlam o comportamento do personagem de carne e osso.

As performances excêntricas chegaram a render entre R$ 30 mil e R$ 50 mil por dia no auge do fenômeno, segundo os influenciadores mais populares no ramo. Aqui no Brasil, as lives geraram lucro e também muitos memes. Streamers como Felca, Junior Caldeirão e Prizza fizeram diversas paródias dos NPCs, debochando do conteúdo (e faturando com a brincadeira). A polêmica gerou um alerta às plataformas sociais e o TikTok passou a restringir a distribuição e indicação desse tipo de conteúdo.

Tiktokers como Karen Arara, Nana e Ca Martins monetizam suas lives no estilo NPC — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

12. O que é Word?

Quem já precisou escrever um documento no computador provavelmente já utilizou o Word, programa da Microsoft para criação e edição de textos. Para baixar e utilizar o programa, é necessário adquirir uma licença do Pacote Office ou assinatura do Microsoft 365, cujo plano mais barato custa R$ 359 ao ano. A boa notícia é que é possível acessar versões gratuitas do editor, tanto na web quanto por dispositivos móveis. Usuários podem recorrer ao aplicativo Word Mobile para Windows, ao Office Online e também ao app do Microsoft Office para celulares Android e iPhone (iOS).

Word no Microsoft Office 365 — Foto: Reprodução/ Techtudo

