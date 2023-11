Olimpíadas do Faustão no Roblox? Conheça novo jogo inspirado em programa

Roblox ganhou um jogo oficial baseado no programa que inspirou as Olimpíadas do Faustão, clássico quadro de TV apresentado por Fausto Silva na Rede Globo. Chamado de Takeshi’s Castle, o programa foi febre no Japão durante os anos 80, colocando pessoas para competir em brinquedos e atrações de grandes proporções, em busca de prêmios diversos. A premissa envolvia sempre ultrapassar obstáculos físicos e, quase em todos os casos, cair em locais lamacentos, cheios de água ou em espuma, ao melhor estilo Fall Guys e Stumble Guys .

Os jogadores de Roblox podem viver a mesma experiência ao buscar por Castelo de Takeshi, dentro da plataforma no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S ou PC, além de celulares Android e iPhone (iOS).

Roblox ganha versão de Olimpíadas do Faustão — Foto: Divulgação/Roblox

👉 Como ganhar gemas no Stumble Guys? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudl

Dentro do Roblox, o Castelo do Takeshi é recheado de atrações que lembram bastante a versão real do programa. É possível desafiar o equilíbrio em pranchas em cima da água, passar por obstáculos que rolam ladeira abaixo, guerrear com outros jogadores em pequenos tanques ou tentar a sorte na “ponte do rio que cai”. A criação é licenciada pela Tokyo Broadcasting System, emissora responsável pelo programa no Japão.

A jogabilidade segue os comandos básicos de quem está acostumado com Roblox, com os personagens controlados em terceira pessoa. É preciso pular nos momentos certos, lidar com obstáculos ou passar embaixo de itens que voam na sua direção. Tudo isso usando os controles tradicionais do jogo, para quem já conhece ter familiaridade.

A famosa ponte do rio que cai no Roblox — Foto: Divulgação/Roblox

O acesso ao game é grátis para todos os usuários registrado no Roblox, não importa a plataforma. É preciso apenas ter uma conta e estar com a plataforma atualizada na última versão para jogar online e acessar os conteúdos. Você pode buscar pelo nome no campo de busca do próprio Roblox ou acessar o link oficial "https://www.roblox.com/games/12566669965/Takeshis-Castle", sem aspas

Vale mencionar ainda que, além do Roblox, o Castelo de Takeshi também retornou recentemente, com um remake disponível no Amazon Prime Video. A primeira temporada completa estreou em abril de 2023 e já conta com oito episódios disponíveis, apresentados pelo próprio ator original, Takeshi Kitano, 34 anos depois do primeiro programa.