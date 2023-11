Onda de calor no Brasil gera memes nas redes; veja os melhores

A nova onda de calor que atinge a região central do Brasil se tornou um dos assuntos mais comentados da Internet. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na quinta-feira (10), um alerta de perigo (laranja) para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás devido às altas temperaturas, que devem durar até a próxima semana. Nas redes sociais, muitos usuários repercutiram o fenômeno com memes para tentar aliviar a tensão da previsão do tempo. No X (antigo Twitter), houve até quem resgatou trechos de filmes famosos como Barbie e Meninas Malvadas para brincar com a situação.