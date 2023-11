Onde assistir a Tubarão: Mar de Sangue? Veja sinopse e trailer do filme

A obra teve distribuição nacional da Paris Filmes e arrecadou mundialmente US$ 1.824 (aproximadamente R$ 9 milhões, em conversão atual). Entre a crítica, no entanto, o filme de terror não conseguiu um desempenho satisfatório, rendendo notas abaixo da média. A repercussão e outras informações sobre elenco e enredo você confere a seguir.

Um grupo de jovens é perseguido por um tubarão após um acidente de jet ski — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Tubarão: Mar de Sangue

Um grupo de cinco amigos está passando as férias de primavera em uma praia no México. Após uma noitada de festas, eles decidem roubar, na manhã seguinte, um par de jet skis para navegarem pelo mar. Porém, as duas máquinas se chocam durante o passeio e os jovens ficam ilhados no meio do oceano. Após a colisão, o sangue dos machucados derramado no mar atrai um tubarão que não dará descanso aos grupo.

Elenco principal

Holly Earl (Era Uma Vez em Londres) interpreta Nat, Catherine Hannay (Pânico Americano) é Milly, enquanto Jack Trueman (The Conversation) dá vida à Tom. Já Malachi Pullar-Latchman (Caçados) atua no papel de Tyler, Thomas Flynn (Vermelho, Branco e Sangue Azul) interpreta Greg e Manuel Cauchi (Paulo, Apóstolo de Cristo) é o mexicano dono das jet skis. A direção é de James Nunn (Tiro Certo). Apesar do filme se passar no México, as gravações foram feitas em Malta, país insular localizado entre a Europa e África.

Após sofrerem um acidente de jet ski, cinco jovens são perseguidos por um tubarão — Foto: Reprodução/JustWatch

Repercussão entre público e crítica

Tanto entre a audiência e a imprensa, Tubarão: Mar de Sangue não conseguiu notas satisfatórias. No IMDb, cujas avaliações são dos usuários, a produção conseguiu média 4,5. Já entre a crítica, o longa obteve aprovação de 30% no Rotten Tomatoes, o que lhe garantiu o selo "Podre".

No texto de Phil Hoad, jornalista do The Guardian, o vilão marinho soa mais expressivo que os atores. "Não colabora muito o fato de haver mais carisma no olhar frio e morto do tubarão do que em todo o elenco", pontuou Hoad. Mas para Brent McKnight, do portal The Last Thing I See, o diretor James Nunn fez um bom trabalho na direção. "Ele (Nunn) entende que é a ameaça do tubarão, tanto quanto seus ataques reais, que inspiram o terror", escreveu o jornalista.

Confira o trailer de Tubarão: Mar de Sangue

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes

