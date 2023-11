Pesquisa revela como a inteligência artificial prejudica o meio ambiente; entenda

Isso ocorre porque os ambientes para sistemas de computador de alto desempenho (HPC) requerem muita energia para funcionar, além do uso de água para manter seus sistemas de refrigeração em operação. O estudo levou em consideração um sistema abastecido no Brasil, onde a matriz energética é hidrelétrica. Contudo, vale destacar que em países com Estados Unidos e Chile, essa energia é proveniente de fontes não renováveis, o que pode agravar a situação. Nesses casos, a emissão de CO2 pode ser de 3 a 4 vezes maior para uma operações simples e com banco de dados pequeno, como o utilizado na pesquisa.