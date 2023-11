Philco lança TV de 98 polegadas no Brasil; veja o preço

A Philco anunciou, na terça-feira (7), o lançamento no Brasil de uma TV de 98 polegadas de tamanho. O modelo tem resolução 4K , taxa de atualização de 120 Hz, que deve agradar aos gamers mais exigentes, e tecnologias que podem trazer qualidade de cinema como o Dolby Atmos , para áudio imersivo, e o Dolby Vision , que tende a entregar uma imagem mais cristalina. O novo televisor já pode ser encontrado pelo valor de R$ 29.999 no varejo de eletrônicos.

De acordo com a divulgação oficial, o novo aparelho marca a entrada da Philco no segmento acima de 85”, tem design ultrafino e moldura metálica em torno da tela LED, para passar a sensação de elegância, além de borda fina e visual minimalista, para ajudar a compor o ambiente da sala. Para 2024, a empresa deve lançar novos modelos para esta categoria considerada super premium.

Smart TV Philco PTV98F8TAGCM — Foto: Divulgação/Philco

📝 TV QLED 55: qual modelo comprar? Veja no Fórum do TechTudo

A Smart TV Philco de 98 polegadas vem com processador Cortex-A55 Quad-Core, que, segundo a fabricante, pode entregar uma resposta 50% mais rápida do que os televisores anteriores da marca. Isto pode permitir um fluxo mais ágil entre aos serviços de streaming, além da navegação geral no menu do aparelho.

Vale destacar que o dispositivo tem Android TV como o sistema operacional, entrada HDMI 2.1, porta USB 3.2, além de conexão Bluetooth 5.1 e Wi-Fi. O novo modelo de smart TV da Philco tem ainda uma entrada do tipo eARC, que pode receber áudio com total qualidade, sem perdas. O aparelho tem também função de controle por voz incluído no controle remoto.

De acordo com a empresa, o televisor sai de fábrica com aplicativos dos serviços Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e YouTube instalados, entretanto, possui integração com o Google Play Store se o usuário quiser instalar outros tipos de app.

🎥 Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV